Andrijus Sybiha: dronų Latvijos link Ukraina nenukreipė

A. Sybiha pabrėžė palaikantis glaudų ryšį su Latvijos užsienio reikalų ministre Baiba Braže ir sakė, jog atitinkamos institucijos dalijasi informacija, kad išsiaiškintų įvykio aplinkybes.
„Jei pasitvirtins, kad tai buvo Ukrainos dronai, kuriuos Rusijos elektroninės kovos priemonės tyčia išmušė iš kurso ir nukreipė Latvijos link, nuoširdžiai atsiprašysime savo draugų latvių“, – sakė jis.
Pasak jo, Ukraina jau atsiprašė visų trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – taip pat Suomijos dėl netyčinių incidentų, kuriuos sukėlė Rusijos elektroninės kovos sistemos, perorientavusios Ukrainos dronus. A. Sybiha teigė, kad specializuotos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos iki minimumo sumažinti tokių incidentų pasikartojimo riziką.
„Vykdydama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio nurodymus, Ukraina taip pat svarsto galimybę nusiųsti Ukrainos ekspertų komandas padėti tiesiogiai stiprinti mūsų draugų oro erdvės apsaugą nuo bet kokių incidentų“, – sakė A. Sybiha.
Kaip pranešta, anksti ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, kurių du nukrito Rėzeknėje, apgadindami naftos saugyklą. Dar vienas dronas išskrido iš Latvijos oro erdvės.
