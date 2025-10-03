Anglijos bažnyčiai pirmą kartą vadovauja moteris

Ji tapo pirmąja moterimi istorijoje, vadovausiančia Anglijos bažnyčiai.
Jos kandidatūrą, kurią iškėlė komitetas, kuriam buvo pavesta rasti įpėdinį Justinui Welby, anksčiau šiais metais atsistatydinusiam dėl seksualinio išnaudojimo skandalo, patvirtino karalius Karolis III, pranešė vyriausybė.
Anglijos bažnyčia yra anglikonybės motininė bažnyčia. 63 metų S. Mullally tampa 106-ąja Kenterberio arkivyskupe bažnyčioje. Pirmasis arkivyskupas buvo paskirtas VI amžiaus pabaigoje.
Pranešime buvusi slaugytoja pripažino didžiulę atsakomybę, susijusią su jos naujuoju vaidmeniu, tačiau teigė jaučianti „ramybę ir pasitikėjimą Dievu, kuris mane veda“.
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) palankiai įvertino pirmosios moters paskyrimą į šias pareigas.
„Anglijos bažnyčia yra nepaprastai svarbi šiai šaliai. Jos bažnyčios, katedros, mokyklos ir labdaros organizacijos yra mūsų bendruomenių dalis“, – pareiškime teigė jis, pridurdamas, kad naujoji arkivyskupė „atliks svarbų vaidmenį mūsų nacionaliniame gyvenime“.
J. Welby atsistatydino po to, kai vienoje ataskaitoje buvo nustatyta, kad Anglijos bažnyčia nuslėpė serijinio smurto atvejį aštuntajame dešimtmetyje ir kad jis nepranešė apie smurtą valdžios institucijoms, kai apie tai sužinojo 2013-aisiais.
Nepriklausomo tyrimo duomenimis, Johnas Smythas, teisininkas, aštuntajame ir devintajame dešimtmečiais organizavęs evangelikų vasaros stovyklas, buvo atsakingas už smurtą prieš 130 berniukų ir jaunuolių.
J. Smythas mirė 2018-aisiais Pietų Afrikoje, sulaukęs 75 metų, tuo metu tebevyko Britanijos policijos tyrimas jo atžvilgiu. Jam niekada nebuvo pateikti jokie baudžiamieji kaltinimai.
Skandalas sukrėtė JK ir paskatino plačiai paplitusius raginimus reformuoti Anglijos bažnyčią, kurios aukščiausiasis vadovas yra Britanijos monarchas.
Anglijos bažnyčioje yra apie 20 mln. pakrikštytų narių, tačiau reguliarių bažnyčios lankytojų skaičius, remiantis 2022 metų duomenimis, yra kiek mažesnis nei milijonas.
S. Mullally paskyrė karalius po ilgo atrankos proceso, vadovaujant buvusiam MI5 vidaus saugumo tarnybos vadovui.
Anglikonų bažnyčia tapo valstybine bažnyčia po to, kai karalius Henrikas VIII atsiskyrė nuo Romos katalikų bažnyčios XVI amžiaus 4-ajame dešimtmetyje.
S. Mullally buvo įšventinta į kuniges 2002-aisiais, o 2018 metais tapo pirmąja Londono vyskupe moterimi.
Bažnyčia leido moterims vyskupėmis būti tik 2014 metais, po daugelį metų trukusių aršių ginčų.
Kai kurios anglikonų pasaulio bažnyčios, kurios kartu turi apie 85 mln. pasekėjų daugiau nei 165 šalyse, jau seniai leido moterims būti vyskupėmis, o pirmoji tokia moteris buvo paskirta Jungtinėse Valstijose 1989 metais.
Dabar daugiau nei 40 iš 108 Anglijos vyskupų yra moterys, o panaši dalis yra ir tarp kunigų. Moterys dvasininkėmis gali būti nuo XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžios.
