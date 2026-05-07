Apklausa: Merzo populiarumas pasiekė žemumas

Tik 16 proc. respondentų patenkinti kanclerio darbu. Tai 5 procentiniais punktais mažiau nei dar balandį. Nepatenkinti yra 83 proc. apklaustųjų (+7 proc.). Tai prasčiausias bet kurio pareigas einančio kanclerio rezultatas šioje apklausoje.
Palyginimui: 2025 m. birželį, praėjus maždaug mėnesiui nuo kadencijos pradžios, vyriausybės vadovu dar buvo patenkinti 39 proc. vokiečių. Žemiausias F. Merzo pirmtako Olafo Scholzo rodiklis 2024 m. rugsėjį siekė 18 proc.
69 proc. apklaustųjų nurodė, kad F. Merzas, jų nuomone, nėra tinkamas šioms pareigoms. 25 proc. yra priešingos nuomonės. Praėjusių metų rugpjūtį dar 42 proc. žmonių manė, kad kancleris susitvarko su savo pareigomis.
Remiantis apklausa, gyventojai ypač nepatenkinti F. Merzo komunikacija. Tik 14 proc. respondentų mano, kad ji komunikuoja įtikinamai (minus 20 proc., lyginant su 2025 m. rugpjūčiu). 82 proc. (plius 21 proc.) yra kitokios nuomonės.
M. Merzas balandį interviu leidiniui „Spiegel“ pats pripažino trūkumus komunikacijos apie vyriausybės politiką srityje.
„Čia iš tikrųjų galėčiau būti geresnis“, – teigė jis.
ARD „Deutschlandtrend“ apklausa laikoma reprezentatyvia. Jos metu nuo pirmadienio iki trečiadienio atsitiktiniu būdu telefonu ir internetu buvo apklausta 1 303 vyresnių nei 18 metų amžiaus rinkėjų.
