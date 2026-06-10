 Apklausa: pusė amerikiečių bijo, kad DI gali atimti jų darbą

Apklausa: pusė amerikiečių bijo, kad DI gali atimti jų darbą

2026-06-10 15:05
BNS inf.

Pusė amerikiečių bijo, kad vis plačiau naudojamas dirbtinis intelektas (DI) gali atimti darbą iš jų ar kurio nors iš jų šeimos nario, rodo „Reuters“ užsakymu „Ipsos“ atlikta apklausa.

<span>Apklausa: pusė amerikiečių bijo, kad DI gali atimti jų darbą</span>
Apklausa: pusė amerikiečių bijo, kad DI gali atimti jų darbą / Pixabay nuotr.

Ji parodė, kad 53 proc. amerikiečių to bijo. Maždaug 37 proc. respondentų teigė, kad dėl to visiškai nesijaudina, o likę 10 proc. buvo neapsisprendę arba nusprendė į šį klausimą neatsakyti.

Tokia apklausa buvo atlikta po to, kai didžiosios JAV įmonės pradėjo masiškai mažinti darbo vietų skaičių dėl DI naudojimo.

Apklausoje dalyvavo 4531 suaugęs JAV gyventojas. Rezultatų paklaida siekia 2 procentinius punktus.

Apklausa taip pat parodė, kad aukštųjų mokyklų absolventai teigia vis dažniau naudojantys DI. 50 proc. jų nurodė, kad reguliariai naudoja DI, palyginti su 34 proc. žmonių be aukštojo išsilavinimo ir 40 proc. visų žmonių.

Apie 73 proc. amerikiečių teigė, kad jiems apskritai kelia nerimą didėjantis DI naudojimas. Tai šiek tiek didesnė dalis nei 68 proc., kurie šią problemą nurodė 2023 metais.

Šiame straipsnyje:
dirbtinis intelektas
darbo rinka

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Nebijokite
jei gopnikų/programistų (neturinčių nei empatijos nei supratimo apie aplinką) sukurtas "įrankis" gali atimti jūsų darbą, tai pagalvokite kokia to "darbo" vertė (ir prasmė) buvo iš viso, kokios ateities perspektyvos nusimatė. paleiskite tą "darbą" ir eikite savo keliu. žinokite, kad žmogaus intelekto ir gebėjimų nepakeis jokios programos, kad ir kaip įmantriai jos būtų vadinamos. jei darbdavys labiau vertina dirbtinį pusfabrikatį, tai bėkite nuo tokio "darbdavio" neatsigręždami. jūs nuo to tik išlošite. nieko neprarasite. gyvenkite pilnu įkvėpimu, nepriklausomi.
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