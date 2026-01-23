Apklausa: Trumpas europiečiams yra priešas ar draugas?

„Europos priešu“ D. Trumpą laiko 51 proc. apklaustųjų ir tik 8 proc. jį laiko „Europos draugu“, rodo daugiau nei 1000 žmonių apklausa Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Danijoje ir Lenkijoje.
Maždaug 39 proc. mano, kad jis nėra „nei vienas, nei kitas“. Apklausa buvo atlikta sausio 13–19 d. po D. Trumpo grasinimų užgrobti Danijai priklausančią Grenlandiją.
Danai buvo tarp tų, kurie užvis labiau laiko D. Trumpą priešu – taip mano 58 proc. apklaustųjų.
Visose septyniose šalyse 44 proc. teigė, kad D. Trumpas „elgiasi kaip diktatorius“. 44 proc. mano, kad jis turi „autoritarinių polinkių“.
Tik 10 proc. mano, kad „jis gerbia demokratijos principus“.
Europai sunku nubrėžti raudonąsias linijas, kai kadaise artima jos sąjungininkė Amerika D. Trumpui vadovaujant tapo priešiška ir netgi grasina jos suverenitetui.
Šią savaitę D. Trumpas atsisakė minties jėga užgrobti mineralų turtingą Grenlandiją, tačiau Europos šalys sako nepraradusios budrumo dėl bet kokių tolesnių JAV lyderio žingsnių.
D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Europa „neina teisinga kryptimi“. Gruodžio mėnesį D. Trumpo administracijos paskelbtoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje sakoma, kad migracija kelia grėsmę Europos civilizacijai išnykti, dešiniosios partijos raginamos priešintis.
