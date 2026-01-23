Trumpui persigalvojus dėl muitų, ES vėl tikisi stabilizuoti santykius su JAV

Taip po konsultacijų su ES lyderiais Briuselyje kalbėjo Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
„Europos Sąjunga ir toliau gins savo interesus ir gins save, savo valstybes nares, piliečius ir įmones nuo bet kokios formos spaudimo“, – sakė A. Costa.
„Ji turi tam reikalingą galią ir priemones ir, jei prireiks, jomis panaudos“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį netikėtai atšaukė planus įvesti naujus muitus sąjungininkėms Europoje dėl Grenlandijos, nors anksčiau buvo pagrasinęs nuo vasario 1 d. taikyti papildomus 10 proc. muitus aštuonių šalių prekėms.
D. Trumpas pastaruoju metu keliskart grasino perimti Danijos Karalystei priklausančios Grenlandijos kontrolę.
Po trečiadienio derybų su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte D. Trumpas netikėtai atšaukė savo grasinimą taikyti baudžiamuosius muitus aštuonioms šalims, sakydamas, kad buvo parengti pagrindai būsimam susitarimui dėl Grenlandijos ir viso Arkties regiono.
„Žvelgdami į ateitį, mes ir toliau esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis visais bendrų interesų klausimais“, – sakė EVT primininkas.
„Tikslas lieka tas pats – veiksmingai stabilizuoti Europos Sąjungos ir JAV prekybos santykius“, – kalbėjo A. Costa, pridurdamas, kad dabar reikėtų sutelkti dėmesį į praėjusiais metais sudaryto prekybos susitarimo įgyvendinimą.
Sieks stiprinti ES atsparumą
Briuselyje susirinkę ES lyderiai apibendrino išmoktas pamokas po chaotiškos savaitės su D. Trumpu, įstūmusios transatlantinius santykius į giliausią krizę per daugybę dešimtmečių.
„Esu labai dėkingas, kad Prezidentas Trumpas atsisakė savo pirminių planų užgrobti Grenlandiją. Taip pat esu dėkingas, kad jis atsisakė vasario 1 d. įvesti papildomus muitus“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, kurio šalis buvo viena iš aštuonių, užsitraukusių D. Trumpo nemalonę.
„Turėsime stiprinti Europos Sąjungos atsparumą ir tvirtumą (...) Europos Sąjunga, NATO europinė dalis, turi sugebėti apsiginti“, – sakė F. Merzas, pridurdamas, kad, nepaisant pažangos, „mes vis dar esame toli nuo to, kad pasiektume viską, ką turime pasiekti“.
Vokietijos kancleris taip pat pabrėžė, kad ES turi pagerinti savo konkurencingumą.
ES nenori „išmesti į šiukšlių dėžę“ aštuonis dešimtmečius puoselėtų santykių
Nepaisant šios savaitės perturbacijų, keli ES lyderiai ragino tęsti glaudų bendradarbiavimą su JAV.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas primygtinai ragino saugoti santykius ir bendradarbiavimą su Vašingtonu net ir esamomis aplinkybėmis.
D. Tuskas sakė, kad Lenkijai Amerika lieka svarbiausia partnere saugumo srityje.
„Transatlantiniai santykiai per pastarąją savaitę tikrai patyrė didelį smūgį“, – sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas.
Pirmieji metai po D. Trumpo grįžimo į Baltuosius rūmus parodė ES, „kad šie santykiai nebėra tokie patys kaip anksčiau“, pridūrė ji.
„Europos pusėje mes nenorime išmesti aštuonių dešimtmečių gerų santykių į šiukšlių dėžę ir esame pasirengę dėl to dirbti“, – kalbėjo K. Kallas
ES svarstė vadinamąją „prekybos bazuką“ ir atsakomuosius muitus
Prieš D. Trumpui atsitraukiant nuo planų apipilti Europos valstybes papildomais muitais, ES svarstė įvairias atsakomąsias priemones, įskaitant bloko kovos su ekonomine prievarta priemonę, vadinamąją „prekybos bazuką“, pagal kurią gali būti ribojamas prekių patekimas į ES rinką.
„Jei Europa reaguos vieningai ir panaudos turimas priemones, ji gali išsikovoti pagarbą, kai jai kyla grėsmė“, – sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
Taip pat buvo svarstoma galimybė nustatyti papildomus muitus prekių, kurių bendra prekybos apimtis siekia 93 mlrd. eurų, sąrašui, įskaitant pramonines ir žemės ūkio prekes, pvz., motociklus, jautieną, viskį ir citrusinius vaisius.
Šis sąrašas buvo parengtas praėjusiais metais, tačiau numatytos priemonės nebuvo įgyvendintos, nes liepos mėn. ES ir JAV sudarė prekybos susitarimą.
