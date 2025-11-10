Apskųsti girtumo nustatymą tapo lengviau

„Pasak teismo, alkoholio matuoklis – tokia nepatikima alkoholio matavimo priemonė, kad pats savaime yra antikonstitucinis“, – šnekėjo teisininkas Matej Potočnik.
Girtumui matuoti turėtų būti naudojami stacionarūs matuokliai, bet iš viso šalyje tokių – tik 20.
„Šiuo atveju reikia atvežti vairuotoją į Liublianos kelių policijos nuovadą. Tai reiškia, kad prarandame mažiausiai valandą laiko. Vieną valandą patrulis bus toli nuo kitos vietos, kur jis iš tikrųjų galėtų kontroliuoti eismą“, – kalbėjo Slovėnijos policijos sąjungos atstovas Igor Toplak.
Slovėnijos eismo saugumo ekspertai stebisi tokiu teismo sprendimu.
„Tai laikau ne žingsniu, o šuoliu atgal, kalbant apie poveikį kelių saugumui. Verta paraginti visas kompetentingas institucijas rasti tinkamus teisės aktų pakeitimus, kad tai būtų galima grąžinti į vėžes“, – nurodė saugumo ekspertas Erik Logar.
„Pabrėžiame, kad prieš žiemą būtina sugriežtinti eismo kontrolę. Toks sprendimas tikrai neprisideda prie eismo saugumo gerinimo“, – tvirtino Eismo saugumo agentūros laikinoji direktorė Saša Jevšnik Kafol.
Ir statistika nieko gero nerodo – šiemet ji daug blogesnė nei pernai. Slovėnijoje jau 83 žuvę, palyginti su 68 pernai.
„Žinome, kad Slovėnija turi vadinamąją drėgnąją kultūrą – teigiamai vertiname alkoholio vartojimą“, – pabrėžė Eismo saugumo agentūros laikinoji direktorė.
Saugumo ekspertai siūlo išeitį.
„Norėtume, kad būtų nulinė tolerancija vairavimui išgėrus, o tai reiškia 0 promilių visiems vairuotojams“, – kalbėjo S. Jevšnik Kafol.
Tad slovėnų įstatymų leidėjai dabar turės darbo.
