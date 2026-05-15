Atsakė, ar galima užimti paplūdimio gultą rankšluosčiu

Vyras, kuris 2024 metais atostogavo su šeima Graikijoje, skundėsi, kad jam nė karto nepavyko pasideginti ant gulto, nes jie buvo užimti kitų turistų, ant jų iš anksto paliekant rankšluosčius.
Nepaisant to, kad viešbutyje Koso saloje buvo uždrausta tokia praktika, kelionių organizatorius nesirūpino, kad šis draudimas būtų veiksmingai įgyvendintas.
Pasak turisto iš Vokietijos, jis kiekvieną rytą keldavosi šeštą valandą, kad rezervuotų gultą, tačiau jam nepavyko.
Už visos šeimos – su žmona ir dviem vaikais – atostogas jis sumokėjo 7186 eurus.
Hanoverio apygardos teismas, kuriame vyras pateikė ieškinį prieš kelionių organizatorių, priėmė sprendimą turisto naudai.
Nors kelionių organizatorius prieš kreipdamasis į teismą jam buvo kompensavęs 350 eurų už nepatogumus, teisėja nusprendė, kad to nepakanka. Vokietijos turistas turėtų gauti dar 986 eurus ir 70 centų.
Jos teigimu, kelionių organizatorius turėjo įsitikinti, kad kurorte, į kurį jis parduoda keliones, poilsis yra tinkamai organizuotas, užtikrinant „protingą“ gultų ir svečių skaičiaus santykį.
Su gultų ar šezlongų, kurie nuolat „rezervuojami“ rankšluosčiais, problema turistai susiduria daugelyje vietų.
Praėjusiais metais socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas iš Kanarų salų, kuriame matyti turistai, miegantys gultuose prie baseino, kad ryte niekas nepasiimtų jų poilsio vietos.
Ispanijoje kai kuriose vietose įvestos didelės baudos turistams, kurie užima vietą su rankšluosčiu ar savo daiktais, o paskui ilgam dingsta.
