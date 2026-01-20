Atsistatydinus parlamentarams, Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderio partiją ištiko krizė

„Tai niūri diena PVV“ (Laisvės partijai), – sakė G. Wildersas, kuris vis dar negali atsigauti po spalį vykusių rinkimų, kuriuose jo partija 150 narių parlamente prarado 37 vietas ir liko su 26.
G. Wildersas teigė, kad septyni parlamentarai, kurie sukurs savo frakciją parlamente, nori glaudžiau bendradarbiauti su trijų partijų koalicija, kuri šiuo metu derasi dėl mažumos vyriausybės sudarymo.
PVV ir anksčiau yra praradusi partijos narių, sakė G. Wildersas, „bet niekada septynių iš karto. Tai stiprus smūgis“.
Jis teigė, kad jo partija ir toliau formuos „griežtą opoziciją“ koalicijai. Jis net atsisakė susitikti su trijų partijų lyderiais deryboms dėl bendradarbiavimo.
Iš PVV partijos pasitraukę asmenys itin kritiškai vertina savo lyderį, kuris nuo pat partijos įkūrimo prieš 20 metų jai vadovavo geležiniu kumščiu.
Bendrame laiške, kurį gavo dienraštis „De Telegraaf“, jie kaltina jį praradus „visišką susidomėjimą rinkimais“ per spalį vykusią kampaniją.
G. Wildersas tariamai dėl saugumo priežasčių kampanijos metu atšaukė kelis interviu ir pasirodymus.
Parlamentarai taip pat kritikavo tai, kad G. Wildersas yra vienintelis PVV narys. Jų manymu, tai kelia grėsmę partijos egzistavimui.
Naujajai frakcijai vadovaus ilgametis G. Wilderso šalininkas, 48-erių Gidi Markuszoweris (Giis Markušoveris).
„Bandėme pradėti dialogą (su G. Wildersu), bet tai pasirodė neįmanoma“, – sakė G. Markuszoweris, kurį citavo visuomeninis transliuotojas NOS.
Birželį G. Wildersas pribloškė Nyderlandų politinį elitą, sugriaudamas trapią keturių partijų koaliciją ginče dėl imigracijos ir paskatindamas surengti pirmalaikius rinkimus.
Tačiau šis žingsnis atsisuko prieš jį, nes liberali D66 partija, vadovaujama Robo Jetteno (Robo Jeteno), laimėjo nedidelę pergalę prieš PVV.
PVV reitingai po rinkimų dar labiau smuko.
