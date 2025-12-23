Automobiliui įsirėžus į grupę žmonių, devyni iš jų sužeisti

Policija teigia iš pradžių neįtarusi užpuolimo.
„Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad tai buvo įvykdyta tyčia, bet mes vis dar tiriame“, – socialiniame tinkle „X“ parašė policija.
Incidentas įvyko Niunspete, maždaug 70 km į rytus nuo Amsterdamo.
„Mintimis esu su aukomis ir jų šeimomis“, – sakė Robas Jettenas, kuris turėtų tapti kitu šalies ministru pirmininku.
„Reiškiu didelį dėkingumą ir pagarbą greitosios pagalbos tarnyboms, kurios deda visas pastangas, kad užtikrintų kuo geresnės kokybės priežiūrą“, – „X“ sakė R. Jettenas.
