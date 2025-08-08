Auksas, karaliaus laiškai ir Nobelio nominacijos: kaip pelnyti Trumpo malonę?

„Oho“, – tarė akivaizdžiai sužavėtas Donaldas Trumpas, kol T. Cookas iš atskirų dalių rinko unikalią JAV prezidentui skirtą dovaną – į aukso pagrindą įstatytą specialiai graviruotą stiklo plokštę, kurią pagamino stiklus išmaniesiems telefonams „iPhone“ gaminanti bendrovė „Corning“.
Ši trečiadienį Ovaliajame kabinete nutikusi scena – tai tik viena iš daugelio perdėtų pasaulio lyderių ir pramonės atstovų pastangų užsitikrinti D. Trumpo palankumą.
Respublikonų partijai priklausantis milijardierius prezidentas garsėja tuo, kad mėgsta viską, kas blizga – tai liudija ir po renovacijos auksu tviskantis jo darbo kabinetas, be to, jam patinka matyti savo vardą užrašytą paryškintu šriftu.
Abu šie dalykai nepraslydo pro akis T. Cookui, kuris stengiasi palaikyti draugiškus santykius su valstybės vadovu, kuris, kaip žinia, smerkia bendrovę „Apple“ už tai, kad ši negamina savo kultinių išmaniųjų telefonų „iPhone“ telefonų Jungtinėse Valstijose, ir kartais grasina ją nubausti.
Be to, kad pažadėjo Jungtinėse Valstijose investuoti dar 100 mlrd. dolerių, T. Cookas įteikė D. Trumpui blizgančią JAV Kentukio valstijoje pagamintą dovaną – stiklinį diską, kurį suprojektavo buvęs jūrų pėstininkų korpuso kapralas, dabar dirbantis bendrovėje „Apple“.
„Įžvalgi diplomatija“
Tuo tarpu Kambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas ką tik nominavo D. Trumpą Nobelio taikos premijai – šios garbės buvęs nekilnojamojo turto magnatas, realybės televizijos žvaigždė, o dabar ir prezidentas manosi nusipelnęs už tai, kad tarpininkauja sprendžiant įvairius konfliktus.
Savo laiške Norvegijos Nobelio komitetui Hunas Manetas giria D. Trumpo „įžvalgią ir novatorišką diplomatiją", taip pat jo „istorinį indėlį siekiant taikos pasaulyje“.
D. Trumpo kandidatūrą pasiūlė ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, siekiantis, kad Vašingtonas palaikytų jo vyriausybę Gazos Ruože vykstančiame kare – tą padarė ir Pakistanas. Tikimasi, kad Nobelio premijos laureatai bus paskelbti spalį.
D. Trumpo kandidatūra premijai gauti buvo paskelbta tuo metu, kai jis įgyvendina iš esmės protekcionistinę prekybos politiką, tiek partnerius, tiek varžovus bausdamas muitais, kurie kai kuriais atvejais yra tiesiog milžiniški.
Atrodo, kad kai kurie užsienio lyderiai ir verslo magnatai geriau nei kiti suprato, kas dedasi 79-erių metų D. Trumpo galvoje.
Vasario pabaigoje atvykęs derybų į Baltuosius rūmus, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris su savimi atsivežė karaliaus Karolio III pasirašytą laišką, kuriuo D. Trumpas – karališkųjų dalykų mėgėjas – buvo kviečiamas oficialaus vizito.
Be to, Leiboristų partijai atstovaujantis lyderis aplankė JAV prezidentą, kai šis „atostogavo“ Škotijoje, ir pareigingai grožėjosi dviem šalyje veikiančiais D. Trumpo golfo klubais.
Daugumai Jungtinės Karalystės prekių yra taikomas bazinis 10 proc. muitų tarifas, kuris yra mažesnis nei 15 proc. tarifas, dėl kurio pavyko susitarti Europos Sąjungai.
„Nenorėjo klausytis“
Viena iš šalių, kurioms taikomi didžiausi muitai, yra Šveicarija – beveik 60 proc. jos eksporto į Jungtines Valstijas yra nustatytas 39 proc. mokestis.
Šveicarijos prezidentė Karin Keller-Sutter, šią savaitę skubiai apsilankiusi Vašingtone, kad sumažintų žalą, su D. Trumpu taip ir nesusitiko.
Antradienį duodamas interviu transliuotojui CNBC, D. Trumpas sakė: „Anądien kažką padariau su Šveicarija. Kalbėjausi su jos ministre pirmininke (JAV prezidento žodžiai – ELTA). Moteris buvo maloni, bet nenorėjo klausytis“.
Tuo tarpu FIFA vadovas Giannis Infantino, turintis dvigubą Šveicarijos ir Italijos pilietybę, buvo šiltai sutiktas Baltuosiuose rūmuose.
Kovą pasaulio futbolo organizacijos prezidentas D. Trumpui įteikė klubų Pasaulio taurės trofėjų – didžiulę rutulio formos auksinę skulptūrą, kuri kelias savaites praleido Ovaliajame kabinete.
Tačiau bene labiausiai aptarinėjama dovana yra ta, kurią D. Trumpas gavo iš Kataro – tai orlaivis „Boeing 747“, kuris bus pritaikytas naudoti kaip prezidento lėktuvas.
Nepaisydamas demokratų opozicijos kritikos, D. Trumpas pareiškė, kad būtų „kvaila“, jei JAV vyriausybė nepriimtų iš naftos turtingos Persijos įlankos valstybės lėktuvo, kurio vertė – apie 400 mln. dolerių.
Naujausi komentarai