Aukso kaina artėja prie rekordinio lygio

Daugiausia dėmesio bus skirta darbo rinkos ataskaitai, kuri bus paskelbta antradienį, ir infliacijos duomenims, kurių laukiama ketvirtadienį, rašo portalas „Trading Economics“.
Praėjusią savaitę FRS trečią kartą šiais metais sumažino palūkanų normą 25 baziniais punktais.
Tačiau sprendimas nebuvo vienbalsis – trys pinigų politikos formuotojai jam nepritarė, o nuomonės dėl tolesnio pinigų politikos švelninimo 2026 metais apimties tebėra skirtingos.
Du FRS pareigūnai, balsavę prieš palūkanų normos sumažinimą, penktadienį pareiškė, kad infliacija tebėra pernelyg didelė ir kad būtų buvę „protingiau“ palaukti papildomų duomenų prieš mažinant palūkanų normas.
Nuo metų pradžios auksas pabrango daugiau nei 60 proc. ir jo kainos pakilimas šiais metais gali būti didžiausias nuo 1979 metų.
