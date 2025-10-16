Aukso kaina ketvirtą dieną iš eilės muša rekordus

Tai ketvirta prekybos diena iš eilės, kai tauriojo metalo kaina gerino rekordą. Ir tolau didžiausią įtaką kainai aukso rinkoje daro prekybos karas tarp JAV ir Kinijos bei spėlionės dėl tolesnio palūkanų normų mažinimo JAV.
Nuo rugsėjo pradžios aukso kaina smarkiai kyla. Per šį laikotarpį taurusis metalas pabrango apie 24 proc.
Ir skaičiuojant eurais, aukso kaina pasiekė dar vieną rekordą. Čia ryte pasiekta 3 tūkst. 636 eurų vertė.
Nuo rugsėjo pradžios taip pat brangsta sidabras. Ryte jis kainavo 52,74 dolerio už unciją. Tai kiek mažiau nei antradienį pasiektas 53,54 dolerio rekordas.
