Australija raginama peržiūrėti kovą su terorizmu ir didinti žydų saugumą

Tai siūloma po praėjusiais metais įvykusių antisemitinių masinių šaudynių Bondajaus paplūdimyje.
Sajidas ir jo sūnus Naveedas Akramai kaltinami gruodį atidengę ugnį, kai žydų šeimos plūdo į Bondajaus paplūdimį švęsti Chanukos. Per šį išpuolį žuvo 15 žmonių – tai kruviniausios masinės šaudynės Australijoje per 30 metų.
Australijos žydų bendruomenė „buvo akivaizdus išpuolio taikinys“, preliminarioje ataskaitoje padarė išvadą šaudynes tirianti karališkoji komisija.
Policija turėtų apsvarstyti galimybę sustiprinti saugumo priemones žydų šventėse, „kurios turi viešą elementą“, sakė tyrimui vadovaujanti į pensiją išėjusi teisėja Virginia Bell.
Teisėsaugos institucijos taip pat turėtų pradėti skubią „vadovavimo struktūrų“ ir „keitimosi informacija susitarimų“ tarp už kovą su terorizmu atsakingų komandų peržiūrą, sakė V. Bell.
Federalinei karališkajai komisijai – aukščiausio lygio vyriausybiniam tyrimui – pavesta ištirti viską: nuo žvalgybos klaidų iki antisemitizmo paplitimo Australijoje.
Karališkosios komisijos rengia viešus klausymus ir kartais gali dirbti ne vienerius metus.
Įtariamą 50 metų šaulį S. Akramą per išpuolį nušovė policija.
Jo 24 metų sūnui N. Akramui, Australijoje gimusiam piliečiui, kuris tebėra įkalintas, pateikti kaltinimai terorizmu ir 15 žmogžudysčių.
Naujausi komentarai