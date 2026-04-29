Baltarusija nebeįsileis Rusijos karo prievolininkų

Kaip skelbia „The Moscow Times“, žmogaus teisių gynėjai pranešė, kad šią savaitę į karo prievolininkų duomenų bazę įtrauktam rusui buvo uždrausta išskristi iš Minsko oro uosto. Jis ketino keliauti į Sakartvelą ir Armėniją. Teisininkų teigimu, tai pirmas toks atvejis nuo tada, kai Rusija pernai įdiegė skaitmeninę šaukimų į karinę tarnybą sistemą.
„Iš Baltarusijos galite išvykti, jei nėra kelionių apribojimų. Jei kelionės draudžiamos, visus klausimus reikėtų adresuoti Rusijos Federacijai“, – naujienų agentūrai „Belsat“ sakė Baltarusijos valstybinio sienų komiteto atstovas spaudai.
Pasak jo, Rusija ir Baltarusija turi „bendrą duomenų bazę“, leidžiančią Baltarusijos pasienio pareigūnams matyti, ar Rusijos piliečiui draudžiama išvykti iš Rusijos.
Nevyriausybinės organizacijos, padedančios rusams teisėtai išvengti karo prievolės, teisininkas Artiomas Klyga sakė, kad tokių atvejų, kai rusams bus neleista keliauti iš Baltarusijos, veikiausiai padaugės, šaliai stiprinant bendradarbiavimą su Rusija.
Pagal skaitmeninę šaukimų sistemą, virtusią įstatymu, kai jį 2023 m. balandžio mėnesį pasirašė prezidentas Vladimiras Putinas, Rusijoje šauktinių teisės, įskaitant teisę keliauti į užsienį, automatiškai apribojamos, jei jie neatvyksta į tarnybą.
Elektroninis pranešimas teisiškai laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms po jo paskelbimo centralizuotame skaitmeniniame registre, neatsižvelgiant į tai, ar gavėjas jį matė. Vyrams, ignoruojantiems šaukimą ilgiau nei 20 dienų, gresia papildomos baudos, įskaitant draudimą vairuoti bei paskolų ir nekilnojamojo turto sandorių apribojimus.
Skaitmeninė pertvarka buvo skirta pašalinti ankstesnės šaukimo sistemos spragas, kai šaukimą reikėjo įteikti asmeniškai ir tai leido daugeliui išvengti įteikimo jų neradus pagal registracijos adresą.
