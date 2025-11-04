Baltarusija sulaukė kritikos dėl plataus masto represijų, suėmimų ir kankinimų

Per JT Ženevoje vykusią Baltarusijos veiklos apžvalgą daugelis diplomatų išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios padėties, nuskambėjo įtarimai dėl daugybės pažeidimų, o kai kurie jų gali būti prilyginti nusikaltimams žmoniškumui.
Norvegijos ambasadorius Tormodas Endresenas paragino Baltarusiją „nutraukti sistemines represijas dėl politinių motyvų, įskaitant politinių oponentų ir jų šeimų sulaikymus, kankinimus ir persekiojimą“.
Jungtinės Karalystės (JK) žmogaus teisių ambasadorė Ženevoje Eleanor Sanders sakė, kad jos šalis yra „labai susirūpinusi dėl nuolatinio žmogaus teisių pažeidinėjimo Baltarusijoje“.
E. Sanders, kuriai antrino daugybė kitų diplomatų, pasmerkė „nuo 2020 metų Baltarusijoje plačiai paplitusias represijas prieš pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą ir politinę opoziciją“.
Per vadinamąją visuotinę periodinę peržiūrą, kurią kas kelerius metus turi atlikti visos 193 JT valstybės narės, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Iharis Siakreta atmetė kritiką kaip kišimąsi į šalies vidaus reikalus.
Jis nepritarė daugelio diplomatų išsakytam susirūpinimui, kad kalėjimuose kalinama daug politinių kalinių.
„Bandymai vaizduoti įstatymų pažeidėjus (...) kaip politinius kalinius ar sąžinės aukas yra labai išgalvoti“, – sakė jis.
Teisių gynimo grupės teigia, kad Baltarusijoje už grotų tebėra apie tūkstantis politinių kalinių.
Daugelis jų buvo sulaikyti per žiaurų susidorojimą su opozicija po ginčytino autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos perrinkimo ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal kaltinimus, kuriuos teisių grupės pasmerkė kaip politiškai motyvuotus.
Baltarusijos ambasadorė Larysa Belskaja peikė Vakarų šalių „bandymą manipuliuoti šia tema, pateikiant naratyvus apie tariamą prezidento rinkimų rezultatų neteisėtumą“ ir tvirtino, kad taip siekiama pateisinti sankcijas šaliai.
„Rinkimai Baltarusijoje (...) yra laisvi, sąžiningi, teisėti ir demokratiški“, – sakė ji.
A. Lukašenka valdo šalį nuo 1994 metų, užgniauždamas vidaus oponentus ir sudarydamas glaudų aljansą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Keletas diplomatų ragino Baltarusiją nutraukti paramą, kurią ji teikia Rusijai jos kare Ukrainoje.
Baltarusija sulaukė kai kurių valstybių paramos, o Rusija peikė „politizuotą daugelio Vakarų šalių požiūrį į padėtį Baltarusijoje“.
Rusijos atstovas Jevgenijus Ustinovas apkaltino Vakarų šalis, kad jos „kursto isteriją dėl vadinamųjų politinių kalinių“, siekdamos „destabilizuoti padėtį Baltarusijoje“.
