JT Žmogaus teisių taryba dėl Teherano susidorojimo su protestais nusprendė išplėsti tyrimą dėl Irano

Keturiasdešimt septynių narių taryba išreiškė susirūpinimą dėl „saugumo pajėgų beprecedenčio masto smurtinio susidorojimo su taikiais protestais“ Irane.
Buvo nuspręsta pratęsti ir išplėsti nepriklausomų tyrėjų, renkančių įrodymus, kad būtų užtikrinta atsakomybė už žmogaus teisių pažeidimus šalyje, įgaliojimus. Už tai balsavo 25 tarybos nariai, septyni balsavo prieš, o likusieji susilaikė.
„Negalima toleruoti baimės atmosferos ir sistemingo nebaudžiamumo“, – pareiškė Islandijos ambasadorius Einaras Gunnarssonas (Einaras Gunarsonas), prieš balsavimą teikdamas Tarybai rezoliucijos tekstą.
„Aukos ir išgyvenusieji nusipelno tiesos, teisingumo ir atsakomybės“, – pažymėjo jis.
Patvirtintu dokumentu, kuriame pabrėžiama „atsakomybės“ būtinybė, dar metams pratęsiami specialiojo pranešėjo Irano klausimais įgaliojimai.
Be to, dvejiems metams pratęsiama atskira faktų nustatymo misija, kuri buvo įsteigta 2022 metų lapkritį po to, kai Iranas numalšino protestų bangą, kurią sukėlė sulaikytos Irano kurdės Mahsos Amini mirtis.
Naująja rezoliucija tyrimo institucija įgaliojama tirti „įtarimus dėl neseniai įvykusių ir tebevykstančių rimtų žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo, taip pat padarytų nusikaltimų, susijusių su protestais“.
Balsavimas buvo surengtas Žmogaus teisių tarybos skubaus posėdžio pabaigoje. Surengti posėdį paprašė Didžioji Britanija, Vokietija, Islandija, Moldova ir Šiaurės Makedonija, tačiau Iranas šią iniciatyvą griežtai sukritikavo.
Naujausi komentarai