Belgija JT Generalinėje Asamblėjoje pripažins Palestinos valstybę

„JT sesijoje Belgija pripažins Palestiną! O Izraelio vyriausybei įvedamos griežtos sankcijos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot (Maksimas Prevo).
Liepą Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) teigė, kad per Niujorke rugsėjo 9–23 dienomis vyksiantį JT susitikimą oficialiai pripažins Palestinos valstybę.
Nuo to laiko daugiau nei dešimt kitų Vakarų šalių paragino kitas daryti tą patį.
M. Prevot sakė, kad sprendimas buvo priimtas „atsižvelgiant į humanitarinę tragediją“, vykstančią Gazos Ruože, kur Izraelio puolimai bent kartą privertė didžiąją dalį gyventojų palikti savo namus, o JT paskelbė badą.
„Atsižvelgdama į Izraelio smurtą, pažeidžiantį tarptautinę teisę ir į savo tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant pareigą užkirsti kelią bet kokiai genocido rizikai, Belgija turėjo priimti ryžtingus sprendimus, kad padidintų spaudimą Izraelio vyriausybei ir „Hamas“ teroristams“, – rašė M. Prevot, turėdamas omenyje palestiniečių kovotojų grupuotę.
„Tai ne apie Izraelio žmonių baudimą, o apie tai, kad būtų užtikrinta, jog jo vyriausybė gerbtų tarptautinę ir humanitarinę teisę, ir imtųsi veiksmų, kad pakeistų situaciją vietoje“, – pridūrė jis.
