„Esame (...) pasirengę visiems scenarijams, ir tai yra nurodymai, kuriuos daviau kariuomenei ir mūsų saugumo tarnyboms“, – sakė B. Netanyahu vaizdo įraše, kurį jo biuras paskelbė saugumo kabineto posėdžio pradžioje.
Benjaminas Netanyahu: Izraelis pasirengęs visiems scenarijams dėl Irano
2026-05-06 20:40
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) trečiadienį pareiškė, kad jo šalis yra „pasirengusi visiems scenarijams“ sprendžiant klausimus, susijusius su Iranu.
Benjaminas Netanyahu
