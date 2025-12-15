Berlyne bus tęsiamos derybos dėl Ukrainos

Šiuo metu svarstomi konkretūs pasiūlymai viešai nežinomi. JAV administracija, regis, bent jau iš pradžių pripažino perspektyvas padaryti pažangą šiose Berlyne rengiamose derybose, nes susiejo delegacijos išsiuntimą į Vokietiją su tokiais lūkesčiais. JAV delegacija atvyko sekmadienį.
Viešas pasirodymas derybose dėl ekonomikos
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienio popietę turėtų dalyvauti Vokietijos ir Ukrainos ekonominėse derybose. F. Merzas taip pat pakvietė Europos lyderius pirmadienio vakarą atvykti kanclerio kanceliariją Berlyne aptarti derybų dėl Ukrainos padėtį.
V. Zelenskis ir keletas patarėjų sekmadienį kanceliarijoje susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, kad surengtų konsultacijas. Tačiau liko neaišku, ar JAV ir Ukrainos atstovų derybos patarėjų lygiu pirmadienį bus tęsiamos ir kokiu formatu.
Rusija šias derybas vertina įtariai. Europiečių ir ukrainiečių indėlis į D. Trumpo taikos planą „vargu, ar bus konstruktyvus“, Rusijos valstybinei televizijai prieš derybas Berlyne sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas.