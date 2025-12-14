Berlyne prasidėjo Zelenskio ir JAV pareigūnų derybos

„Pradėjome savo susitikimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė V. Zelenskis, pasidalinęs nuotraukomis, kuriose matyti Ukrainos delegacija, prie kurios prisijungė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), JAV pareigūnai, įskaitant S. Witkoffą, J. Kushnerį ir NATO pajėgų Europoje vadą, JAV generolą Alexusą Grynkewichių (Aleksusą Grinkevičių).
„Norime ilgalaikės taikos Ukrainoje, – rašė F. Merzas platformoje „X“. – Mūsų laukia sunkūs klausimai, bet esame pasiryžę judėti į priekį.“
„Ukrainos interesai yra ir Europos interesai“, – pabrėžė jis.
Pirmadienį F. Merzas turi vėl priimti V. Zelenskį Vokietijos ir Ukrainos verslo konferencijoje, o vėliau prie jų prisijungs grupė Europos valstybių ir vyriausybių vadovų bei NATO ir ES lyderiai.
Keliaudamas į Vokietiją V. Zelenskis pareiškė esąs pasirengęs dialogui dėl karo, prasidėjusio Rusijai surengus plataus masto invaziją 2022 metų vasarį, pabaigos, ir pridūrė, kad „viršūnių susitikimas Berlyne yra svarbus“.
V. Zelenskis išreiškė viltį, kad Jungtinės Valstijos parems idėją įšaldyti fronto liniją ten, kur ji yra, o ne stums raginimą, kad Ukraina perleistų visą Donbaso regioną, kaip to reikalauja Maskva.
„Teisingiausias įmanomas variantas yra likti ten, kur esame“, – žurnalistams sakė Ukrainos lyderis.
„Tai tiesa, nes tai paliaubos (...) Žinau, kad Rusija į tai nežiūri teigiamai, ir norėčiau, kad amerikiečiai mus palaikytų šiuo klausimu“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas daro vis didesnį spaudimą Kyjivui, kai praėjusį mėnesį atskleidė karo užbaigimo planą, kuris buvo kritikuojamas kaip smarkiai atitinkantis Maskvos reikalavimus.
Šis pasiūlymas sukėlė diplomatinių ginčų bangą, o Ukrainos pareigūnai neseniai pareiškė, kad Vašingtonui išsiuntė pataisytą versiją.
V. Zelenskis teigė negavęs Vašingtono atsakymo dėl šių pataisų, tačiau pridūrė: „Gaunu visus signalus ir būsiu pasiruošęs dialogui, kuris prasidės šiandien.“
Tuo metu Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas abejoja naujausiomis pastangomis.
„Manau, kad tiek ukrainiečių, tiek europiečių indėlis į šiuos dokumentus vargu ar bus konstruktyvus, tai yra problema“, – vaizdo žinutėje sakė jis.
J. Ušakovas teigė, kad Maskva nematė naujausių dokumentų, tačiau pridūrė, kad „jei bus kokių nors atitinkamų pataisų, turėsime labai stiprių prieštaravimų, nes labai aiškiai išdėstėme savo poziciją, kuri, regis, amerikiečiams buvo gana aiški“.