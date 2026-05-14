Bessentas: JAV ir Kinija diskutuoja dėl DI „saugiklių“

Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją.
„Mes iš tikrųjų ketiname aptarti DI saugiklius su kinais, nes kinai gerokai atsilieka nuo mūsų, bet jie čia turi labai pažangią DI pramonę“, – sakė jis per JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitą Pekine.
Kinijoje D. Trumpas negailėjo pagyrų Xi Jinpingui, kurį pavadino „didžiu lyderiu“ ir „draugu“, bei pakvietė jį rugsėjį apsilankyti Baltuosiuose rūmuose.
Abi pusės turi nemažai neišspręstų prekybos ginčų, įskaitant dėl JAV eksporto kontrolės pažangioms DI technologijoms į Kiniją.
D. Trumpą lydi keli aukščiausio lygio technologijų pasaulio lyderiai, įskaitant „Nvidia“ vadovą Jenseną Huangą ir „xAI“ vadovą Eloną Muską.
S. Bessentas sakė, kad pasaulio „dvi DI supervalstybės pradės kalbėtis“.
Iždo sekretorius teigė, kad Vašingtonas ir Pekinas nustatys protokolą dėl tolesnio kelio DI srityje, ypač siekiant „užtikrinti, kad nevalstybiniai veikėjai neįgytų šių modelių“.
Tačiau jis pabrėžė, kad Vašingtonas nenori „slopinti inovacijų“ ir kad jis yra „labai patenkintas“ tuo, kaip pirmaujančios technologijų bendrovės iki šiol diegė modelius.
S. Bessentas sakė, kad atsižvelgiant į JAV lyderystę DI technologijų srityje, Vašingtonas naudos „JAV geriausią praktiką, JAV vertybes“, kad nustatytų tolesnį kursą, „o tada išplatins juos pasauliui“.
