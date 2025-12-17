Britanija grįš į ES studentų mainų programą „Erasmus“

„JK sėkmingai susitarė dėl prisijungimo prie programos „Erasmus+“ 2027 metais sąlygų, taip išplėsdama galimybes visų sluoksnių jauniems žmonėms, besimokantiesiems, švietimo, jaunimo ir sporto sričių darbuotojams studijuoti ir praktikuotis užsienyje“, – nurodė JK vyriausybė.
Šalies žiniasklaida jau išvakarėse skelbė apie tokius JK planus.
ES savo ruožtu gyrė susitarimą su Londonu.
„Šiandien žengiame tolesnius žingsnius atnaujintoje ES ir JK strateginėje partnerystėje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen, o bloko prekybos vadovas Marošas Šefkovičius susitarimą, kuriam dar turi pritarti valstybės narės, pavadino dideliu žingsniu į priekį.
Britanija pasitraukė iš „Erasmus“ programos, kurioje dalyvavo nuo 1987-ųjų, kai 2021 metų pradžioje pasitraukė iš ES.
Šis žingsnis sukėlė studentų ir aukštojo mokslo įstaigų nerimą.
Leidinys „The Guardian“ pranešė, kad britų studentai galės dalyvauti profesinio mokymo praktikose, taip pat universitetų mainuose pagal „Erasmus“ programą.
Tuo metu „The Times“ teigė, kad ES pasiūlė JK vyriausybei 30 proc. sumažinti mokesčius pirmaisiais narystės metais.
Tokius planus netruko palankiai įvertinti JK universitetai ir trečia pagal dydį politinė jėga Britanijoje – proeuropietiška Liberalų demokratų partija, kuri pavadino tai „esminiu pirmuoju žingsniu“ link glaudesnių santykių su ES.
Blokas nori platesnės jaunimo mobilumo schemos, kuri leistų 18–30 metų britams studijuoti ir dirbti ES, o europiečiams – JK.
Naujausi komentarai