Britų karinio jūrų laivyno vadas: kyla grėsmė prarasti pranašumą prieš rusus

Karinio jūrų laivyno štabo vadovas generolas seras Gwynas Jenkinsas sakė, kad Didžiajai Britanijai negalima perdėtai pasitikėti turimais pajėgumais, kai Maskva investuoja didžiules sumas į savo šiaurės laivyno plėtrą.
Pirmadienį Londone vykusioje tarptautinėje jūrinių galių konferencijoje gen. G. Jenkinsas sakė, kad per pastaruosius dvejus metus Rusijos įsibrovimų į Jungtinės Karalystės (JK) vandenis padaugėjo 30 proc.
Jo teigimu, tai geriausiai iliustruoja šnipinėjimo laivų, pvz., „Jantar“, veikla netoli JK vandenų, tačiau įspėjo, kad tai nėra vienintelė problema.
„Mane labiausiai neramina tai, kas vyksta po bangomis“, – pabrėžė generolas.
„Šiandien taip pat galiu jums pasakyti, kad pranašumas Atlanto vandenyne, kuriuo mes džiaugėmės nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, atsidūrė pavojuje. Mes atsilaikome, bet mūsų pranašumas minimalus. Nėra kada būti savimi patenkintiems. Mūsų potencialūs priešininkai investuoja milijardus. Turime sustiprinti savo pozicijas, antraip tą pranašumą prarasime“, – kalbėjo G. Jenkinsas.
„Negalime leisti, kad tai įvyktų, kaip neseniai tiesiogiai Putinui adresuotoje žinutėje sakė gynybos ministras: mes just matome ir žinome, ką darote“, – perspėjo jis.
JK vyriausybė šiemet paskelbė, kad jos gynybos ir saugumo išlaidos iki 2035 m. padidės iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Prieš Karinio jūrų laivyno štabo vadovo kalbą JK gynybos ministras Johnas Healey pabrėžė, kad Didžioji Britanija ir jos sąjungininkai yra pasirengę sekti ir atgrasyti Rusijos povandeninius laivus. Jis taip pat atskleidė planus dėl naujos kelių milijonų svarų programos, skirtos povandeniniams kabeliams ir vamzdynams apsaugoti.
Hibridinės jūrų pajėgos, pavadintos „Atlantic Bastion“, suderins autonominių transporto priemonių ir dirbtinio intelekto pajėgumus su karo laivų ir lėktuvų pajėgumais, kad nustatytų grėsmes povandeninėms struktūroms ir jas apsaugotų.
„Mes žinome, ką daro Putinas. Mes žinome, ką Putinas kuria“, – per vizitą Portsmuto karinėje bazėje spaudai sakė J. Healey.
„Mes galime juos rasti, susekti ir, prireikus, esame pasirengę kartu su sąjungininkais imtis veiksmų, kad juos atgrasytume“, – kalbėjo J. Healey.
JK vyriausybės atstovas spaudai pabrėžė, kad išlaidos gynybai yra didinamos.
„Anksčiau šiais metais ministras pirmininkas priėmė istorinį sprendimą nuo 2035 m. nacionaliniam saugumui skirti 5 proc. BVP. Tai yra didžiausias gynybos ir saugumo išlaidų padidinimas per visą kartą, pabrėžiantis Jungtinės Karalystės įsipareigojimą nacionaliniam saugumui ir mūsų įsipareigojimo būti NATO lyderiais laikymąsi. Mes paskelbėme apie didžiausią nuolatinį gynybos išlaidų padidinimą nuo Šaltojo karo pabaigos: šios išlaidos 2027 m. pasieks 2,6 proc. BVP, o vien šiais metais tai reikš papildomus 5 mlrd. svarų sterlingų gynybai“, – pažymėjo jis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JK gynybos ministras J. Healey lapkričio viduryje žurnalistams pranešė, kad Rusijos žvalgybos laivas „Jantar“ lazeriais taikėsi į jo veiksmus prie Škotijos krantų stebėjusio lėktuvo pilotus. Didžioji Britanija laivo „Jantar“ veiksmus pavadino „neatsargiais ir pavojingais“ ir pridūrė, kad šalis yra pasirengusi reaguoti į bet kokius mėginimus neteisėtai patekti į jos teritoriją.
Po kelių dienų buvo pranešta apie dar vieną incidentą.
JK gynybos ministerijos išplatintame pranešime nurodė, kad Karališkojo jūrų laivyno patrulinis laivas „HMS Severn“ sustabdė Lamanšo sąsiauriu plaukusius Rusijos korvetę „RFN Stoikij“ ir tanklaivį „Jelnia“.
Naujausi komentarai