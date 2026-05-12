Bus atliktas Trumpo sveikatos patikrinimas

Anot Baltųjų rūmų, D. Trumpui bus atliktas „eilinis metinis dantų ir sveikatos patikrinimas“, esantis „reguliarios profilaktinės sveikatos priežiūros“ dalimi.
Po spalį atliktų tyrimų, kuriuos pats D. Trumpas pavadino „pusmetiniu sveikatos patikrinimu“, gydytojas Seanas Barbabella pareiškė, kad, nors prezidentui yra 79 metai, jo širdis ir kraujagyslių sistema yra lyg 65-mečio. Paskutinį kartą metinis prezidento sveikatos patikrinimas buvo atliktas 2025 m. balandžio mėnesį.
JAV prezidentai reguliariai informuoja visuomenę apie savo sveikatos būklę.
Pastaruoju metu sklando spėlionės apie D. Trumpo sveikatos būklę, mat dar praėjusį savaitgalį pasirodė nuotraukų, kuriose matyti patinusios jo kojos bei mėlynės ant rankų – kai kurias, atrodo, buvo mėginta užmaskuoti makiažu.
D. Trumpas, kuriam birželį sukaks 80 metų, paaiškino, kad mėlynės atsirado dėl to, kad jam dažnai tenka spausti ranką kitiems asmenims. Baltieji rūmai paaiškino, kad jos galėjo atsirasti dėl to, kad prezidentas vartoja kraują skystinančius vaistus.
Liepos mėnesį Baltieji rūmai paskelbė, kad D. Trumpas serga lėtiniu venų nepakankamumu – nekenksminga kojų venų liga, kuri dažniausiai pasitaiko vyresniojo amžiaus žmonėms.
Visuomenės dėmesio sulaukė ir D. Trumpo pirmtako – 83-ejų metų Joe Bideno sveikatos patikrinimai pastarojo prezidentavimo laikotarpiu. J. Bidenas ketino vėl kandidatuoti ir 2024 m. rinkimuose, tačiau rinkimų kampanijos metu jam dažnai pasitaikydavo atminties sutrikimų.
Susirūpinimas dėl demokratų kandidato fizinės ir psichinės būklės galiausiai paskatino J. Bideną pasitraukti iš rinkimų. Jo vietą užėmė viceprezidentė Kamala Harris, tačiau rinkimuose ji pralaimėjo D. Trumpui.
Sausio mėnesį J. Bidenas baigė eiti prezidento pareigas, tapdamas vyriausiu kadenciją baigusiu prezidentu JAV istorijoje, o jį pakeitė D. Trumpas, kuris, būdamas 78-erių, tapo vyriausiu Jungtinių Valstijų prezidentu, kada nors pradėjusiu šias pareigas.
