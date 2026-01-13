Buvęs JK ambasadorius atsiprašė Jeffrey Epsteino aukų

P. Mandelsonas sulaukė kritikos po to, kai neatsiprašė sekmadienį transliuotame savo pirmajame interviu po to, kai praėjusį rugsėjį dėl šio klausimo buvo atleistas iš Britanijos vyriausiojo diplomato pareigų Vašingtone.
„Klydau tikėdamas juo po jo nuteisimo ir vėliau tęsdamas ryšius su juo“, – sakė P. Mandelsonas pirmadienio vakarą transliuotojo BBC laidai „Newsnight“ pateiktame pareiškime.
„Už tai nedviprasmiškai atsiprašau nukentėjusių moterų ir mergaičių“, – sakė jis.
Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) šį buvusį Leiboristų partijos komunikacijos direktorių ir buvusį ministrą atleido prieš keturis mėnesius, kai buvo paviešinti elektroniniai laiškai, rodantys, kad jis palaikė ryšius su J. Epsteinu net ir po to, kai amerikietis 2008-aisiais buvo nuteistas už lytinius nusikaltimus vaikų atžvilgiu.
Sekmadienį parodytame interviu P. Mandelsonas teigė, kad tai buvo „ne vietoje rodytas lojalumas“ ir „pati baisiausia mano klaida“.
Jis taip pat užsiminė, jog dėl to, kad yra gėjus, J. Epsteinas neįsileisdavo jo į seksualinę savo gyvenimo dalį.
Tuo metu, kai dirbo patarėju bendravimui su žiniasklaida, P. Mandelsonas buvo vadinamas „Tamsos princu“. Jis du kartus – XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje ir XXI amžiaus pradžioje – buvo priverstas trauktis iš Tony Blairo (Tonio Blero) leiboristų vyriausybės dėl kaltinimų nederamu elgesiu.
Naujausi komentarai