Keiras Starmeris, nepaisydamas draudimo, atsidarė „TikTok“ paskyrą

Jo biuro atstovas spaudai sakė, kad premjero paskyros valdymui taikomos „saugumo priemonės“.
„TikTok“, sekite mane“, – sakė K. Starmeris pirmajame paskyroje paskelbtame vaizdo įraše, kuriame jis su žmona nufilmuotas per Dauningo gatvės kalėdinių girliandų įžiebimo ceremoniją.
Antrajame vaizdo įraše buvo matyti, kaip Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkabina K. Starmerį prie jo rezidencijos Dauningo gatvėje, prieš jiems prisijungiant prie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco), susirinkusių į derybas dėl pasiūlymų, kaip nutraukti karą Ukrainoje.
2023 metų kovo mėnesį Londonas uždraudė naudoti „TikTok“ vyriausybiniuose įrenginiuose dėl duomenų saugumo problemų, susijusių su populiarios programėlės kiniška motinine įmone „ByteDance“.
Panašūs draudimai galioja daugelyje kitų Vakarų šalių.
Prieš šį draudimą 2022 metų gegužės mėnesį, kai Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) buvo ministras pirmininkas, buvo sukurta oficiali „10 Downing Street“ paskyra, tačiau jau po trijų mėnesių ji nustojo skelbti vaizdo įrašus.
„Apribojimai dėl programėlės naudojimo daugumoje vyriausybinių įrenginių lieka galioti, o mūsų saugumo politika dėl „TikTok“ nesikeičia“, – sakė K. Starmerio atstovas spaudai.
Šis žingsnis laikomas naujausiu premjero bandymu užmegzti tiesioginį ryšį su rinkėjais, nes jis ir jo vyriausybė susiduria su žemais populiarumo reitingais.
Penktadienį K. Starmeris pradėjo leisti naujienlaiškį platformoje „Substack“, kuriame gynė vyriausybės priemones, kuriomis siekiama kovoti su vaikų skurdu.
„Komunikacija keičiasi, ir aš noriu būti to dalimi (...) Štai kodėl dabar esu „Substack“, – rašė K. Starmeris tarp rašytojų ir žurnalistų populiarioje platformoje.
Vyriausybė taip pat priėmė nuomonės formuotojus, o neseniai vykusioje spaudos konferencijoje dviem turinio asmeninių finansų tema kūrėjams buvo suteiktos vietos pirmoje eilėje.
Nepaisant susirūpinimo dėl duomenų saugumo ir kitų problemų, „TikTok“ išlieka viena populiariausių socialinių tinklų programėlių pasaulyje – visame pasaulyje ja naudojasi apie 1,5 mlrd. vartotojų, o Jungtinėje Karalystėje esama daugiau kaip 30 mln. nuolatinių vartotojų.
K. Starmeris prisijungė prie kitų pasaulio lyderių, įskaitant E. Macroną, JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) ir Australijos ministrą pirmininką Anthony Albanese'ą (Entonį Albanizį), naudojančių šią platformą.
