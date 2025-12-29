Buvusi Pietų Korėjos pirmoji ponia kaltinama ėmusi šimtatūkstantinius kyšius

Kim Keon Hee, susikompromitavusio eksprezidento Yoon Suk Yeolo žmona, buvo suimta rugpjūčio mėnesį ir jos atžvilgiu vyksta tyrimas dėl įtariamo manipuliavimo akcijomis bei dovanų priėmimo iš į sektą panašios Suvienijimo bažnyčios. Ji taip pat kaltinama kišimusi į parlamento rinkimus.
Pranešime apie tyrimo užbaigimą prokuroras Min Joong-ki teigė, kad Pietų Korėjos institucijoms „smarkiai pakenkė Kim piktnaudžiavimas valdžia“.
Kim kaltinama „neteisėtu kišimusi į valstybės reikalus užkulisiuose, visuomenei už akių“, – sakė prokuroras Kim Hyung-geunas.
Teigiama, kad Kim gauti kyšiai iš įmonių ir politikų siekė 377,25 mln. vonų (263 tūkst. JAV dolerių).
Pasak tyrėjų, Kim iš Suvienijimo bažnyčios vadovo gavo dvi „Chanel“ rankines ir „Graff“ vėrinį. Ji taip pat įtariama gavusi prabangių juvelyrinių dirbinių, garsaus Pietų Korėjos dailininko minimalisto Lee Ufano paveikslą, „Dior“ rankinę ir rankinį laikrodį.
Buvęs prezidentas Yoonas, tyrėjų klausiamas, neigė žinojęs apie šiuos sandorius, bet „daugeliui sunku su tuo sutikti“, sakė prokuroras Kim Hyung-geunas.
Gruodžio pradžioje prokurorai pareikalavo buvusiai pirmajai poniai skirti 15 metų laisvės atėmimo bausmę, sakydami, kad ji „atsidūrė virš įstatymų“ ir bendrininkavo su Suvienijimo bažnyčia, pažeisdama „konstitucijoje nustatytą religijos ir valstybės atskyrimą“.
Jie taip pat prašė teismo skirti jai dviejų milijardų vonų (1,4 mln. JAV dolerių) baudą.
Buvusi pirmoji ponia visus kaltinimus neigė. Savo paskutiniuose parodymuose ji sakė, kad kaltinimai yra „labai neteisingi“.
„Vis dėlto, kai pagalvoju apie savo vaidmenį ir man patikėtą atsakomybę, atrodo aišku, kad padariau daug klaidų“, – sakė ji.
Buvęs prezidentas Yoonas pernai gruodį paskelbė šalyje karinę padėtį, trumpam sustabdydamas civilinį valdymą, dėl to Pietų Korėja pateko į politinę sumaištį.
Jis buvo nušalintas nuo pareigų, o šiemet suimtas dėl kaltinimų sukilimu, kuriuos jis neigia – tai pirmas kartas, kai sulaikyti abu – ir buvęs Pietų Korėjos prezidentas ir jo žmona.
Seulo teismas nuosprendį Kim turi paskelbti sausio 28 d.
