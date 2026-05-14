Buvusiam ECB vadovui Draghi įteiktas Karolio Didžiojo apdovanojimas

„Manau, suprasite, kodėl draugai jį vadino Super Mario“, – sakė kancleris Friedrichas Merzas savo kalboje, turėdamas omenyje populiarų „Nintendo“ vaizdo žaidimų personažą – italų santechniką su raudona kepuraite.
78 m. M. Draghi stabilizavo eurą, kai jam grėsė pavojus, sakė F. Merzas. „Jūs labai rizikavote, ir tai galėjo nepavykti“, – sakė jis. Tačiau rizika pasiteisino, ir šiandien euras išlieka nepajudinamas, sakė F. Merzas.
Per patį euro krizės įkarštį 2012 m., eidamas ECB pirmininko pareigas, M. Draghia pažadėjo, kad bankas padarys „viską, ko reikės“, kad išgelbėtų bendrąją Europos valiutą.
F. Merzas pažymėjo, kad Europa vėl patiria jai neįprastą spaudimą. Vokietijos lyderio teigimu, M. Draghi ir šiuo atveju savo pranešime dėl ES konkurencingumo nubrėžė gaires, kaip judėti pirmyn.
Graikijos ministras pirmininkas Kyriakosas Mitsotakis, antrindamas F. Merzui, sakė, kad euro krizės metu daug kas Graikiją laikė nepajėgia vykdyti reformų. Kiti, tarp jų ir M. Draghi, viską matė kitaip, ir šiandien tapo aišku, kad šis tikėjimas Graikija pasiteisino, sakė jis.
Šiandienos iššūkiai yra kitokie, sakė K. Mitsotakis, nes Europos konkurencingumas vis labiau mažėja. Jis teigė, kad kyla pavojus, jog Europa gali tapti kitur priimamų sprendimų stebėtoja.
Graikijos premjeras sakė, kad M. Draghi ataskaitoje parodyta, kaip Europa galėtų įveikti šią krizę, be kita ko, gerindama savo gynybinius pajėgumus. Žemynas šiandien galėtų įeiti į istoriją, jei nuspręstų veikti pagal M. Draghi šūkį „viskas, ko reikės“, sakė jis.
Prieš apdovanojimo ceremoniją premijos valdyba gyrė M. Draghi už tai, kad jis „tikslingai ir su nepalaužiamu ryžtu pasiekė didelių dalykų Europai“.
Ji paminėjo jo parengtą išsamią ataskaitą apie Europos konkurencingumą, kuri buvo paskelbta 2024 m. Joje jis įspėjo, kad ES turi skubiai tapti inovatyvesnė arba rizikuoja atsilikti nuo kitų ekonominių galybių, tokių kaip Jungtinės Valstijos ir Kinija.
Tarp ankstesnių šio apdovanojimo, kurį nuo 1950 m. teikia vakarų Vokietijos Acheno miestas, laureatų yra Winstonas Churchillis, popiežius Pranciškus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tarptautinė Acheno Karolio Didžiojo premija laikoma labiausiai prestižiniu apdovanojimu už nuopelnus Europos integracijai.
Ją netrukus po Antrojo pasaulinio karo įsteigė Acheno piliečiai, o pavadinta ji imperatoriaus Karolio Didžiojo (748-814 m.), kartais vadinamo „Europos tėvu“, vardu.
Nuo praėjusių metų Karolio Didžiojo premiją lydi 1 milijono eurų piniginis prizas, kurį skyrė viena Acheno filantropų pora.
2025 m. apdovanojimą gavo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Paskutinis italas, laimėjęs šį apdovanojimą, 2009 m. buvo taikos tarpininkas ir katalikų bendruomenės „Sant‘Egidio“ įkūrėjas Andrea Riccardi.
