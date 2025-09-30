Čekija apribos Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojų keliones

Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę apriboti Rusijos diplomatų judėjimą Šengeno erdvėje.
Praha jau seniai siūlė apriboti Rusijos diplomatų judėjimą, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą.
„Tarptautiniuose oro uostuose įvedėme įvažiavimo draudimą Rusijos diplomatinių ir verslo pasų turėtojams“, – žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis, pridurdamas, kad rusai, turintys Prahos išduotą akreditaciją, galės patekti į šalį.
Jis taip pat nurodė, kad ši priemonė nepalies diplomatų, dirbančių Rusijos ambasadoje Prahoje.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Danielis Drake'as naujienų agentūrai AFP pranešė, kad priemonė įsigalioja nedelsiant ir kad Čekija yra pirmoji ES šalis, kuri ją priėmė.
J. Lipavskis žurnalistams sakė, kad jo šalis „toliau sieks, kad būtų priimtas pasiūlymas dėl visos Europos ir visą Šengeno erdvę apimančių apribojimų“.
Jis pridūrė, kad priemonė Europos lygiu „padėtų išspręsti mūsų saugumo problemą, nes (Rusijos) diplomatinis tinklas slepia agentų tinklus, kurie kelia grėsmę mūsų saugumui“.
Čekijos žvalgybos tarnyba BIS savo 2024-ųjų metinėje ataskaitoje nurodė, kad „Rusija tęsė pastangas atkurti platesnius šnipinėjimo tinklus, veikiančius po diplomatine priedanga“.
Čekija, ES ir NATO narė, kurioje gyvena 10,9 mln. gyventojų, nuo Rusijos invazijos pradžios teikia Ukrainai humanitarinę ir karinę pagalbą.
