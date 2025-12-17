Vos prieš tris mėnesius atidarytas ligoninės skyrius – sukrėstas tragedijos

Čekijos Litomeržicės mieste gimdymo skyrius atidarytas vos prieš tris mėnesius po rekonstrukcijos ir yra vienas moderniausių šalyje. Jame įrengta naujausia įranga – nuo masažinių vonių iki specialaus apšvietimo. Taip pat teikiamos papildomos paslaugos, pavyzdžiui, gimdymas vandenyje.
„Rekonstrukcija truko maždaug dvejus metus, o jos išlaidos siekė apie 70 milijonų Čekijos kronų“, – sakė ligoninės direktorius Vladimír Kestřánek.
Dabar skyrių sukrėtė tragedija. Vos per parą teko gaivinti keturis naujagimius, o du iš jų mirė. Pavojus kilo ir vienos iš gimdyvių gyvybei.
„Patvirtiname, kad buvo keletas kritinių atvejų, dėl kurių reikėjo gaivinti naujagimius, ir, deja, buvo prarastos dvi jaunos gyvybės. Visa ši situacija mus giliai sukrėtė, todėl išsamus tyrimas yra mūsų absoliutus prioritetas“, – teigė sveikatos ministerijos atstovė Miloslava Kučerová.
Čekijoje kūdikių mirtingumas yra vienas mažiausių pasaulyje, o šalis garsėja aukšto lygio pogimdyvine priežiūra. Net ir pradėjus tyrimą, vis dar neaišku, kas tiksliai įvyko ir kodėl naujagimiai mirė. Incidentą tiria tiek pati ligoninė, tiek nepriklausomi ekspertai.
„Tikslas – atlikti išsamų auditą, kuris padės nustatyti tikslias priežastis ir išsiaiškinti, ar buvo padaryta klaidų“, – nurodė M. Kučerová.
Visus gimdymus priėmė ne tas pats gydytojas.
„Gimdymo skyriaus vadovas ir budintis gydytojas laikinai nušalinti nuo pareigų. Tai yra standartinė prevencinė priemonė“, – sakė M. Kučerová.
Gimdymo skyrius toliau veikia, o tyrimą pradėjo ir policija.
