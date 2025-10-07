Čekijos prezidentas įspėja nenutraukti Ukrainos aprūpinimo šaudmenimis iniciatyvos

„Jei šią paramą sumažinsime arba nutrauksime, visų pirma pakenksime patys sau“, – sakė P. Pevlas pirmadienį. Pagalbos sustabdymas, be to, anot jo, turėtų fatališkų padarinių Ukrainai ir pareikalautų dar daugiau žmonių gyvybių.
ANO pirmininkas ir buvęs vyriausybės vadovas Andrejus Babišas prieš rinkimus paskelbė, kad nutrauks iniciatyvą. Jis ją pavadino pernelyg brangia ir neskaidria. Jo nuomone, tuo turėtų pasirūpinti ES ir NATO. Čekija priklauso abiem šioms organizacijoms.
Milijardieriaus A. Babišo partija ANO penktadienį ir šeštadienį vykusiuose rinkimuose iškovojo 80 mandatų 200 vietų parlamente. Dabar partija derasi dėl vyriausybės sudarymo.
Šaudmenų iniciatyva buvo kadenciją baigiančios premjero Petro Fialos vyriausybės pavyzdinė programa, skirta paremti Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija. Pagal šią iniciatyvą Ukraina perkami artilerijos sviediniai iš ES nepriklausančių šalių.
Čekijos vyriausybė tikėjosi, kad šiais metais tiekimai augs. Pernai pagal Čekijos iniciatyvą Ukrainą pasiekė 1,5 mln. vienetų šaudmenų.
P. Pavelas, buvęs aukštas NATO kariškis ir didelis iniciatyvos rėmėjas, pasiūlė A. Babišui susipažinti, kaip programa veikia.
