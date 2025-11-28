Dar vienas Orbano antausis ES: pažadėjo Putinui toliau pirkti rusišką naftą

Tai buvo ketvirtasis Vengrijos nacionalistinių pažiūrų politiko susitikimas su V. Putinu nuo tada, kai Maskva pradėjo didžiausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.
Nuo 2010 m. ES ir NATO šalį valdantis V. Orbanas, per visą šį karą palaikė ryšius su Kremliumi, tuo pačiu kritikuodamas Vengrijos kaimynę Ukrainą.
Šios derybos sukėlė pasipiktinimo bangą Briuselyje, kuris ragina ES nares nutraukti priklausomybę nuo Rusijos energetikos produktų ir stengiasi nelikti nuošalyje taikos derybose dėl Ukrainos.
„Mes neatsisakėme bendradarbiavimo (su Rusija – ELTA) jokioje srityje, nepaisant viso išorinio spaudimo“, – V. Putinui kalbėjo Vengrijos premjeras.
„Norėčiau pakartoti, kad energetikos produktai iš Rusijos yra pagrindinis Vengrijos energetikos šaltinis, taip bus ir ateityje“, – pabrėžė jis.
Šį mėnesį V. Orbanas pareiškė ketinantis kreiptis į teismą dėl ES sprendimo palaipsniui nutraukti likusią dujų importo dalį iš Rusijos į valstybes nares.
Budapeštas yra labai priklausomas nuo Rusijos energetikos produktų.
„Mes labai vertiname šio tiekimo patikimumą ir nuspėjamumą“, – aiškino V. Orbanas.
V. Putinas padėkojo kolegai už Vengrijos esą „subalansuotą poziciją“ Ukrainos atžvilgiu, ir už ryšių su Rusija palaikymą, „nepaisant visų sunkumų“.
Rusijos vadovas sakė, kad Budapešto ir Maskvos ryšiai yra grįsti „pragmatizmu“.
Kitais metais perrinkimo sieksiantis V. Orbanas prieš kelionę sakė vykstantis į Maskvą tam, kad „užtikrintų Vengrijos energijos tiekimą žiemai ir kitiems metams už prieinamą kainą“.
62-ejų politikas save pristato save kaip potencialų tarpininką kare Ukrainoje ir pakartojo, kad Vengrija yra „pasirengusi būti taikos derybų vieta“.
Budapešte spalio mėnesį turėjo vykti V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas, bet jo planai netrukus žlugo.
Europos Sąjungos rakštis
V. Orbanas gyrėsi, kad Vengrija džiaugiasi mažiausiomis energijos kainas visoje Europoje dėl turimos prieigos prie Rusijos dujų ir naftos, kurios, jo teigimu, yra „pigios, palyginti su tarptautinėmis kainomis“.
Artimas D. Trumpo politinis sąjungininkas savo kelionę į Vašingtoną šį mėnesį išnaudojo tam, kad užsitikrintų vienerių metų JAV sankcijų išimtį Rusijos naftos ir dujų pirkimui.
Tačiau Vašingtonas oficialaus atleidimo nuo sankcijų dar nėra paskelbęs.
JAV prezidentas spalio mėnesį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms, esą praradęs kantrybę dėl V. Putino atsisakymo nutraukti puolimą Ukrainoje.
V. Orbano kelionė į Rusiją įvyko dieną po to, kai V. Putinas dar kartą pareikalavo Ukrainos atsisakyti jos kontroliuojamų teritorijų.
Vengrijos lyderis laikomas rakštimi ES, o jo išvyka į Maskvą įvyko Europai stengiantis užtikrinti, kad JAV ir Rusija nesudarytų susitarimo dėl Ukrainos jos nepaisydama.
Vokietijos Friedrichas Merzas teigė likęs nustebintas dar vienos V. Orbano kelionės į Maskvą.
„Jis keliauja be Europos mandato ir nesuderinęs su mumis“, – sakė jis per spaudos konferenciją Berlyne.
„Jis turi savų idėjų, kaip užbaigti šį karą, kurios iki šiol nepasiteisino“, – pridūrė Vokietijos kancleris.
V. Orbanas daug kartų kritikavo Vakarų paramą Kyjivui ir teigė, kad Ukraina neturi jokių šansų laimėti prieš Rusiją.
Penktadienį jis V. Putinui aiškino, kad beveik ketverius metus trunkantis karas kenkia Europos ekonomikai ir kad jis tikisi, jog naujausi diplomatiniai pasiūlymai „padės pasiekti paliaubas ir taiką“.
V. Putinas šio vizito išvakarėse pakartojo savo reikalavimą, kad Ukraina atiduotų daugiau teritorijų, nei Rusijai pavyko okupuoti.
D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas kitą savaitę turėtų atvykti į Maskvą su V. Putinu aptarti atnaujintą JAV planą karui Ukrainoje užbaigti. Pradinis plano projektas buvo vertinamas kaip atitinkantis daugumą V. Putino reikalavimų, tačiau po derybų su Kyjivu buvo pakoreguotas.
Naujausi komentarai