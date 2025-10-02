Nuo rusiškų dujų priklausoma Vengrija pasirašė tiekimo sutartį su prancūzų bendrove

Budapeštas išlieka artimiausiu Kremliaus partneriu Europos bloke, nepaisydamas Rusijos invazijos į Ukrainą, ir atmeta raginimus mažinti priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių.
Apie sudarytą sutartį pranešta po to, kai Vengrijos vyriausybė pasipriešino Briuselio planui nutraukti iškastinio kuro importą iš Rusijos. Europos Komisija yra pateikusi planą, kuriuo siekiama iki 2027 metų sausio palaipsniui nutraukti suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkimą iš Rusijos.
Užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto ketvirtadienį pranešė, kad susitarimas tarp „Engie“ ir Vengrijos valstybinės elektros energijos bendrovės MVM numato, kad nuo 2028 iki 2038 metų į Vengriją bus tiekiama po 400 mln. kubinių metrų SGD per metus, t. y. iš viso 4 mlrd. kubinių metrų.
2023 metais Vengrijos metinis dujų suvartojimas siekė apie 8,5 mlrd. kubinių metrų.
Naujausiais turimais duomenimis, nuo 2023 metų spalio iki 2024 metų rugsėjo Vengrija importavo apie 7,8 mlrd. kubinių metrų dujų.
„Ši ilgalaikė sutartis yra svarbus žingsnis Vengrijos energetiniam saugumui užtikrinti“, – sakė P. Szijjarto, pabrėžęs tiekėjų diversifikavimo svarbą.
„Šis susitarimas padeda Vengrijai ir regionui (Vidurio ir Rytų Europai) diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė „Engie“ vadovybė.
Vengrija yra sudariusi 15 metų trukmės tiekimo sutartį su Rusijos „Gazprom“ dėl 4,5 mlrd. kubinių metrų per metus tiekimo iki 2036 metų. Pastaraisiais metais ši sutartis buvo papildyta papildomais tiekimo susitarimais.
Didžioji dalis Vengrijos importuojamų dujų tiekiama iš Rusijos Juodosios jūros dugnu nutiestu dujotiekiu „TurkStream“ , o po to – per jo pratęsimą, „Balkan Stream“ tinklą, per Bulgariją ir Serbiją.
