Dėl Donaldo Trumpo pasirinkto žvalgybos vado JAV Senatas užblokavo žvalgybos programos atnaujinimą

Protestui vadovavo demokratai, prieštaravę, kad Billas Pulte'as (Bilas Paltas) neturi reikiamos patirties ir naudojo vyriausybės įrašus kaip ginklą prieš D. Trumpo oponentus. Tai padidino tikimybę, kad viena svarbiausių Vašingtono nacionalinio saugumo priemonių po kelių dienų gali nustoti galioti.
Užsienio žvalgybos sekimo įstatymo (FISA) 702 straipsnis leidžia JAV žvalgybos agentūroms rinkti užsienyje esančių taikinių komunikacijos duomenis, įskaitant atvejus, kai jie bendrauja su žmonėmis Jungtinėse Valstijose.
Pareigūnai tai vadina gyvybiškai svarbia kovos su terorizmu ir šnipinėjimu priemone, tačiau pilietinių laisvių grupės ir privatumą ginantys įstatymų leidėjai teigia, kad tai leidžia be teismo leidimo gauti prieigą prie amerikiečių komunikacijos.
Įgaliojimų galiojimas baigiasi birželio 12 dieną, nebent Kongresas imsis veiksmų. Visgi programa turi teisinį „apsauginį tinklą“, kuris leistų tęsti kai kurias operacijas pagal esamus teismo patvirtinimus.
Senato Žvalgybos komiteto lyderiai po kelis mėnesius trukusių derybų buvo arti abiejų partijų susitarimo pratęsti 702 straipsnio galiojimą trejiems metams.
Tačiau demokratai pareiškė, kad dėl B. Pulte'o paskyrimo neįmanoma pritarti išplėstiems sekimo įgaliojimams be garantijų, kaip bus naudojama žvalgybos informacija.
Markas Warneris (Markas Vorneris), vyriausiasis komiteto demokratas, teigė, kad pats įstatymo projektas buvo tinkamas, tačiau B. Pulte'as yra „visiškai nekvalifikuotas“ šioms pareigoms.
„Atiduoti jam raktus nuo 18 žvalgybos agentūrų, kurias prižiūri Nacionalinės žvalgybos direktorius, būtų katastrofa“, – prieš balsavimą dėl FISA atnaujinimo Senato salėje sakė M. Warneris.
„Pulte'as neturi jokios nacionalinio saugumo patirties – jokios. Mes net nesame tikri, ar jis turi pagrindinį saugumo leidimą (...) Šis vaidmuo yra pernelyg svarbus, kad jo imtųsi ne visą darbo dieną dirbantis, nekvalifikuotas asmuo“, – kalbėjo jis.
Demokratai taip pat apkaltino B. Pulte'ą, Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorių, pavertus savo biurą ginklu, palaikančiu D. Trumpo keršto kampaniją prieš politinius oponentus.
B. Pulte'as naudojo hipotekos įrašus, kad paremtų tyrimus prieš D. Trumpo priešininkus, įskaitant Federalinio rezervo sistemos valdytoją Lisą Cook (Lizą Kuk), Niujorko generalinę prokurorę Letitią James (Letišą Džeims) ir demokratų senatorių Adamą Schiffą (Adamą Šifą).
Respublikonų lyderiai apkaltino demokratus keliant pavojų nacionaliniam saugumui, kai šie užblokavo įstatymo projektą. Tačiau keli partijos eiliniai įstatymų leidėjai taip pat prieštaravo įgaliojimų pratęsimui, teigdami, kad 702 straipsniui reikalingi esminiai pakeitimai, siekiant užkirsti kelią kratoms be teismo orderio, susijusioms su amerikiečiais.
Pilietinių laisvių grupė „Demand Progress“ teigė, kad balsavimas parodė, jog „nėra kelio į priekį dėl FISA be reikalavimo turėti teismo orderį“, ir tvirtino, kad Kongresas neturėtų atnaujinti sekimo įgaliojimų be stipresnės privatumo apsaugos.
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