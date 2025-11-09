Dėl JAV vyriausybės uždarymo kai kurios užjūrio bazės nebemoka atlyginimų savo darbuotojams

Tūkstančiams žmonių, dirbančių užsienio bazėse Europoje, nuo uždarymo pradžios prieš beveik šešias savaites nebuvo mokami atlyginimai. Kai kuriais atvejais, JAV bazes priimančios vyriausybės įsikišo ir padengė sąskaitas, tikėdamosi, kad Jungtinės Valstijos galiausiai atsiskaitys. Kitais atvejais, įskaitant Italiją ir Portugaliją, žmonės tiesiog toliau dirbo be atlyginimo, Vašingtone tęsiantis aklavietei.
„Tai absurdiška situacija, nes niekas neturi atsakymų, niekas nejaučia atsakomybės“, – teigė Angelo Zaccaria (Andželas Dzakara), profsąjungos koordinatorius Aviano aviacijos bazėje Šiaurės rytų Italijoje.
„Mums, italų darbuotojams, tai daro ypač didelį poveikį“, – , naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė jis.
Reikalingi darbai
Užsienio piliečiai JAV bazėse visame pasaulyje dirba įvairius darbus – maitinimo paslaugų, statybų, logistikos, techninės priežiūros ir kitose, labiau specializuotose srityse. Dalį užsienio darbuotojų įdarbina privačios įmonės, su kuriomis dirba JAV vyriausybė. Kiti yra tiesiog samdomi darbuotojai.
Kaip vietos darbuotojams mokama, priklauso nuo šalies ir yra pagrįsta konkrečiais susitarimais, kuriuos JAV vyriausybė yra sudariusi su kiekviena priimančiąja šalimi, sakė JAV oro pajėgų Europoje ir Afrikoje viešųjų ryšių atstovė Amber Kelly-Herard (Amber-Keli Herard).
A. Kelly-Herard teigė, kad tęsiantis vyriausybės uždarymui tikimasi, jog vietos darbuotojai toliau atliks savo darbą pagal darbo sutartis.
AP kreipėsi į Pentagoną su keliais klausimais dėl darbuotojų atlyginimų, tačiau gavo tik trumpą pareiškimą, kad jie to nepripažįsta.
„Vertiname svarbų mūsų vietos darbuotojų visame pasaulyje indėlį“, – teigiama pranešime.
Į kitus klausimas pareigūnas atsisakė atsakyti.
Užsienio spaudimas JAV bazėms
Vokietijos finansų ministerijos pranešime teigiama, kad vyriausybė įsikišo ir išmokėjo atlyginimus beveik 11 tūkst. vietos darbuotojų, dirbančių JAV karinėse bazėse.
Vokietijoje esantys amerikiečių objektai yra Ramšteino oro bazė – itin svarbus operacijų centras Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, taip pat JAV oro pajėgų Europoje ir Afrikoje štabas.
Kitų šalių darbuotojams taip nepasisekė.
A. Zaccaria teigė, kad penkiose JAV bazėse Italijoje dirba daugiau nei 4,6 tūkst. Italijos piliečių. Italijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį pranešė, kad iš jų apie 2 tūkst. darbuotojų, daugiausia dirbančių Aviano ir Vičencos bazėse, spalį negavo atlyginimo.
Ministerija pareiškime nurodė, kad šį klausimą aptarė su JAV pareigūnais ir kad JAV kariuomenė ir oro pajėgos derasi su Pentagonu dėl savo lėšų panaudojimo italų darbuotojų atlyginimams mokėti.
„Yra darbuotojų, kuriems sunku sumokėti hipotekos paskolas, išlaikyti vaikus ar net apmokėti sąskaitas už degalus, reikalingus, kad galėtų atvykti į darbą“, – sakė A. Zaccaria.
Panaši padėtis yra ir Portugalijos Lažeso aviacijos bazėje Azorų salyne Atlanto vandenyne, kur daugiau nei 360 portugalų darbuotojų negavo atlyginimų, teigia Lažeso bazės darbuotojų komiteto vadovė Paula Terra (Paula Tera).
Pasak P. Terros, neatlygintinai dirbantys darbuotojai vis dar atvyksta, nes prastovos nėra teisiškai pripažįstamos JAV ir Portugalijos susitarime dėl bazės. Ji pridūrė, kad dėl neatvykimo į darbą gali grėsti drausminės pasekmės.
Tačiau šią savaitę Azorų salų regioninė valdžia patvirtino banko paskolą, skirtą laikinai sumokėti bazėje dirbantiems portugalų darbuotojams. P. Terra teigė laukianti žinių, kada darbuotojai galės atsiimti pinigus.
Vokietija tikisi, kad pinigai bus išmokėti, pasibaigus JAV vyriausybės uždarymui, AP sakė finansų ministerijos atstovas, pridurdamas, kad per ankstesnius tokio pobūdžio uždarymus civiliams gyventojams mokėjo JAV vyriausybė.
Lenkijos, Lietuvos ir Grenlandijos vyriausybės kol kas neatsakė į AP prašymą pakomentuoti, ar jos taip pat ėmėsi veiksmų, kad sumokėtų vietos darbuotojams.
Pažeidžiamiausi darbuotojai
Kennedy (Kenedžio) mokyklos viešosios politikos profesorė ir viešųjų finansų ekspertė Linda Bilmes (Linda Blaims) teigė, kad vietiniai darbuotojai JAV karinėse bazėse, dirbantys kaip rangovai, paprastai labiausiai rizikuoja prarasti atlyginimą per JAV vyriausybės uždarymus.
Ji pridūrė, kad anksčiau JAV vyriausybė visada atlygindavo nuolatiniams darbuotojams, įskaitant užsienio įstaigose dirbančius asmenis, kurie gali būti užsienio piliečiai, tačiau rangovams ne visada buvo taikoma ši nuostata, todėl kai kurie rangovai į savo sutartis įtraukia papildomus mokesčius, kad padengtų galimus vyriausybės finansavimo nutraukimus.
„Tačiau abejoju, ar kas nors numatė tokį vėlavimą“, – sakė L. Bilmes.
Ispanijoje, kur JAV pietuose eksploatuoja Morono ir Rotos karines bazes, daugiau nei tūkstantį ispanų darbuotojų atstovaujanti profesinė sąjunga pareiškė, kad praėjusį mėnesį Ispanijos vyriausybės pagalba buvo išspręsta mokėjimų vėlavimo problema.
Ispanijos gynybos ministerija neatsakė į daugybę prašymų patvirtinti jos dalyvavimą sprendžiant atlyginimų klausimą.
Naujausi komentarai