Dėl karo Artimuosiuose Rytuose auksas praranda savo patrauklumą?

Tačiau trečiadienį paskelbti šio sektoriaus duomenys rodo, kad investicijų į auksą apimtys pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo, nes karas Artimuosiuose Rytuose privertė kai kuriuos investuotojus likviduoti turimus aktyvus siekiant gauti grynųjų pinigų.
Pasaulinės aukso tarybos duomenimis, investicijų apimtys per ketvirtį sumažėjo penkiais procentais, nepaisant to, kad sausio mėnesį aukso kaina pasiekė rekordiškai aukštą lygį, investuotojams ieškant prieglobsčio dėl silpno JAV dolerio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo nenuspėjamų politinių sprendimų.
„Didelis kapitalo nutekėjimas kovo mėnesį panaikino didžiąją dalį sausio ir vasario mėnesių įplaukų“ į ETF fondus, kurie yra paprastas būdas investuoti į šį taurųjį metalą, teigiama tarybos ketvirčio ataskaitoje. Tai buvo ypač susiję su Šiaurės Amerikos fondais.
„Kadangi auksas yra taip plačiai pripažįstamas, dažnai tai yra pirmas dalykas, kurį parduodate, kai jums reikia tam tikros prieigos prie pinigų ar likvidumo“, – sakė Pasaulinės aukso tarybos ekspertas Juanas Carlosas Artigasas.
Po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną vasario pabaigoje Teheranas uždarė strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai taikos metu gabenamas penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų. Dėl to naftos ir dujų kainos šoktelėjo aukštyn ir sutrikdė rinkas, priversdamos daugelį investuotojų investuoti į auksą.
Perspektyva, kad JAV centrinis bankas (FED) padidins palūkanų normas reaguodamas į didesnę infliaciją, sustiprino JAV dolerį, todėl auksas tapo brangesnis investuotojams, neturintiems dolerių.
Nors aukso paklausa sumažėjo apimties atžvilgiu, pirkimų vertė šoktelėjo 62 procentais.
Sausio pabaigoje aukso kaina pasiekė naują rekordą – beveik 5600 JAV dolerių už unciją, o per ketvirtį vidutiniškai siekė 4873 JAV dolerius už unciją.
Tačiau aukštos kainos, kurias daugiausia lėmė investiciniai portfeliai, neigiamai paveikė papuošalų paklausą. Papuošalų rinką taip pat sutrikdė karas, nes Artimieji Rytai yra vienas pagrindinių jų tiekimo centrų.
