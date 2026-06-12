Didėja spaudimas britų premjerui

Tai didina spaudimą sunkioje padėtyje atsidūrusiam ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui (Kirui Starmeriui), kurį raginama trauktis iš pareigų.
Gynybos sekretorius Johnas Healey atsistatydino įspėdamas, kad ilgai lauktas K. Starmerio gynybos investicijų planas (DIP), skirtas finansavimui ateinantį dešimtmetį – kurio lyderis dar nepaskelbė – kelia riziką padaryti JK „mažiau saugią“.
Vakare Alas Carnsas tapo antruoju aukšto rango gynybos pareigūnu, pasitraukusiu iš posto, atsistatydinęs iš ginkluotųjų pajėgų ministro pareigų kartu su J. Healey padėjėja Pamela Nash.
Šie atsistatydinimai susilpnina K. Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus savaitei iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti.
„Jūs nesugebėjote, o Iždo departamentas nenorėjo skirti išteklių, kurių tautai reikia šaliai ginti šiuo augančių grėsmių metu“, – rašė J. Healey atsistatydinimo laiške K. Starmeriui, kurį paskelbė savo „X“ paskyroje.
„Paaiškinęs jums, kad negalėsiu sutikti su DIP susitarimu, kuris nesuteikia mūsų pajėgoms reikiamų išteklių, dabar neturiu kito pasirinkimo, kaip tik įteikti savo atsistatydinimo prašymą“, - teigė jis.
Buvęs armijos karininkas Danas Jarvisas buvo paskirtas J. Healey įpėdiniu, palikdamas jaunesniojo ministro postą Vidaus reikalų ministerijoje.
„Mano pirmoji pareiga yra užtikrinti britų saugumą, ir aš visada darysiu tai, kas būtina mūsų nacionaliniam saugumui apsaugoti“, – po D. Jarviso paskyrimo sakė K. Starmeris.
„Ši Leiboristų vyriausybė vykdo didžiausią tvarų gynybos išlaidų didinimą nuo Šaltojo karo laikų“, – teigė jis.
„Pavojingame ir nepastoviame pasaulyje mes suteiksime savo ginkluotosioms pajėgoms pajėgumus, kurių joms reikia JK ginti ir mūsų tautos saugumui užtikrinti“, - tvirtino britas.
Gynybos planas buvo ne kartą atidėtas, tačiau K. Starmeris tvirtino, kad paskelbs jį prieš NATO viršūnių susitikimą Turkijoje liepos 7 dieną
K. Starmerio centro kairės vyriausybė, išrinkta 2024 metų liepą po 14 metų trukusio Konservatorių valdymo, įsipareigojo didinti išlaidas ir teikti pirmenybę NATO, augant grėsmei iš Rusijos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą ragino NATO sąjungininkes daugiau išleisti gynybai ir tapti mažiau priklausomoms nuo Vašingtono užtikrinant saugumą.
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