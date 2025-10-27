Dingusių Izraelio įkaitų šeimos reikalauja stabdyti paliaubų Gazos Ruože plano vykdymą

„Hamas“ tiksliai žino, kur laikomas kiekvienas iš žuvusių įkaitų. Praėjo dvi savaitės nuo susitarime nustatyto galutinio termino grąžinti visus 48 įkaitus, tačiau trylika įkaitų tebėra „Hamas“ nelaisvėje“, – teigė Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas.
„Šeimos ragina Izraelio vyriausybę, Jungtinių Valstijų administraciją ir tarpininkus nepereiti prie kito susitarimo etapo, kol „Hamas“ neįvykdys visų savo įsipareigojimų ir negrąžins Izraeliui visų įkaitų“, – tvirtino organizacija.
Paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, kuriomis užbaigtas karas Gazos Ruože, įsigaliojo spalio 10 dieną.
Palestiniečių kovotojai per karą sukėlusį 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį prieš Izraelį paėmė 251 įkaitą. Per tą ataką žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68 527 žmonės, remiantis teritorijos Sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Pagal paliaubų susitarimo, kuriam tarpininkavo Jungtinės Valstijos, Kataras ir Egiptas, sąlygas „Hamas“ paleido likusius 20 gyvų įkaitų ir 15 iš 28 įkaitų, kurių mirtį Izraelis jau buvo patvirtinęs, palaikus.
„Hamas“ teigia, kad yra įsipareigojusi laikytis paliaubų, ir tvirtina, kad bando grąžinti dar trylika palaikų – vienuolika izraeliečių ir du darbininkus iš Tailando ir Tanzanijos, tačiau sako, kad paiešką apsunkina per karą Gazos Ruože padaryti sugriovimai.
Šeštadienį žiniasklaidai pateiktame pareiškime vyriausiasis „Hamas“ derybininkas Khalilas al Hayya (Chalilas Haja) sakė: „Izraeliečių įkaitų kūnus rasti sunku, nes okupantai pakeitė Gazos (Ruožo) reljefą.“
„Be to, kai kurie iš laidojusiųjų kūnus buvo nukankinti arba nebeprisimena, kur juos palaidojo“, – teigė jis.
Per pastarąsias dvi dienas Egiptas, Izraeliui sutikus, į Gazos Ruožą išsiuntė gelbėtojų brigadas ir sunkiąją žemės kasimo įrangą, kad padėtų vykdyti gelbėjimo operaciją.
Tvirtas tolesnių plano įgyvendinimo etapų grafikas nenustatytas, tačiau JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija kuria tarptautines saugumo pajėgas, kuriose dalyvautų arabų ir musulmonų šalių kariai ir kurios prižiūrėtų paliaubų laikymąsi.
JAV kariuomenė taip pat nusiuntė į Pietų Izraelį koordinavimo centrą, kuris stebi paliaubas ir koordinuoja pagalbos ir atstatymo darbus, tačiau pagalbos agentūros reikalauja, kad humanitarinės pagalbos vilkstinėms būtų sudarytos geresnės sąlygos patekti į Gazos Ruožą.
Izraelis išvedė savo pajėgas iš pagrindinių Gazos Ruožo miestų, tačiau vis dar kontroliuoja maždaug pusę teritorijos iš pozicijų prie vadinamosios „geltonosios linijos“ ir priešinasi raginimams įsileisti pagalbą per Rafacho sienos perėją su Egiptu.
Naujausi komentarai