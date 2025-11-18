Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Saudo Arabijos princą

Tai pirmas M. bin Salmano vizitas Jungtinėse Valstijose po žurnalisto, JAV gyvenusio Saudo Arabijos disidento Jamalo Khashoggi (Džamalo Chašogdžio) nužudymo 2018 metais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasveikino atvykusį princą, lydimą aukščiausių JAV ir Saudo Arabijos pareigūnų, o prieš jiems įžengiant vidun, praskrido grupė naikintuvų.
Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas gyrė M. bin Salmano pastangas stebėti žmogaus teisių padėtį.
„Šiandien Ovaliniame kabinete priėmėme itin gerbiamą vyrą, mano ilgametį draugą, labai gerą mano draugą“, – sakė JAV lyderis, susitikęs su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu.
„Labai didžiuojuosi jo atliktu darbu. Tai, ką jis padarė, yra neįtikėtina, kalbant apie žmogaus teises ir visa kita“, – pridūrė D. Trumpas.
Naujausi komentarai