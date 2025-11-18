 Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Saudo Arabijos princą

2025-11-18 20:22
BNS inf.

Saudo Arabijos faktinis valdovas sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) antradienį atvyko į Baltuosius rūmus, kur buvo pasitiktas su fanfaromis ir skriejančiais lėktuvais.

Donaldas Trumpas ir Mohammedas bin Salmanas
Donaldas Trumpas ir Mohammedas bin Salmanas / AFP nuotr.

Tai pirmas M. bin Salmano vizitas Jungtinėse Valstijose po žurnalisto, JAV gyvenusio Saudo Arabijos disidento Jamalo Khashoggi (Džamalo Chašogdžio) nužudymo 2018 metais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasveikino atvykusį princą, lydimą aukščiausių JAV ir Saudo Arabijos pareigūnų, o prieš jiems įžengiant vidun, praskrido grupė naikintuvų.

Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas gyrė M. bin Salmano pastangas stebėti žmogaus teisių padėtį.

„Šiandien Ovaliniame kabinete priėmėme itin gerbiamą vyrą, mano ilgametį draugą, labai gerą mano draugą“, – sakė JAV lyderis, susitikęs su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu.

„Labai didžiuojuosi jo atliktu darbu. Tai, ką jis padarė, yra neįtikėtina, kalbant apie žmogaus teises ir visa kita“, – pridūrė D. Trumpas.

