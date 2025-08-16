„Dabar iš tikrųjų nuo prezidento Zelenskio priklauso, ar tai pavyks. Taip pat sakyčiau, kad Europos šalys turi šiek tiek įsitraukti, bet tai priklauso nuo prezidento Zelenskio“, – po viršūnių susitikimo „Fox News“ sakė D. Trumpas, teigdamas, kad susitikimą su Kremliaus šeimininku vertina dešimčia balų iš dešimties.
Donaldas Trumpas: dabar nuo Ukrainos prezidento priklauso, ar bus pasiektas susitarimas
2025-08-16 08:45
Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dabar turi imtis darbo ir ant Aliaskos viršūnių susitikimo tarp JAV lyderio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino pamatų sukurti susitarimą, kuris nutrauktų trejus metus trunkančią Rusijos invaziją.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.