Donaldas Trumpas: Karo departamento pavadinimas yra pergalės žinutė

Pasirašymo ceremonijoje Baltuosiuose rūmuose, kurioje dalyvavo Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas), respublikonų prezidentas pareiškė, kad daugiau kaip 70 metų galiojantis pavadinimas „Gynybos departamentas“ yra pernelyg „wokey“ – susijęs su perdėtu jautrumu socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams.
„Galvoju, kad tai siunčia pergalės žinutę, – turėdamas galvoje naująjį pavadinimą reporteriams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas. – Tai daug tinkamesnis pavadinimas atsižvelgiant į tai, kur šiuo metu yra pasaulis.“
Karo departamento pavadinimas buvo naudojamas ir anksčiau – daugiau kaip 150 metų nuo 1789-ųjų, po nepriklausomybės nuo Britanijos paskelbimo, iki 1947-ųjų.
D. Trumpas formaliai negali pakeisti Pentagono pavadinimo be Kongreso pritarimo, bet 79 metų prezidento įsaku naująjį pavadinimą leidžiama vartoti kaip antrinį.
Buvęs televizijos „Fox News“ laidų vedėjas P. Hegsethas iškart priėmė pokytį ir paskelbė vaizdo įrašą, kaip prie jo kabineto durų Pentagone tvirtinama nauja lentelė su užrašu „Karo sekretorius“.
Šis buvęs kariškis, D. Trumpo paskirtas vadovauti didelei departamento pertvarkai, sakė, kad pokytis susijęs „ne tik su pervadinimu, bet ir su kario etoso atkūrimu“.
„Maksimumas letalumo, o ne drungnas teisėtumas. Smarkus poveikis, o ne politinis korektiškumas. Mes auginsime karius, ne vien tik gynėjus“, – sakė P. Hegsethas.
D. Trumpas, regis, net kaltino amerikiečių kariuomenės nesėkmes po pergalių Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose dėl 1949-ųjų sprendimo nustatyti „Gynybos departamento“ pavadinimą.
„Būtume galėję laimėti visus karus, bet realiai pasirinkome būti labai politiškai korektiški arba wokey", – sakė D. Trumpas, pasirašydamas jau 200-ąjį savo antrosios kadencijos prezidentinį įsaką.
