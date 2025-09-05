Donaldas Trumpas pervadina Gynybos departamentą į „Karo departamentą“

Nors oficialus departamento pavadinimas yra nustatytas įstatymu, D. Trumpas vykdomuoju įsaku leidžia savo administracijai naudoti naująjį pavadinimą kaip „antrinį pavadinimą“, sakoma Baltųjų rūmų dokumente.
Gynybos pareigūnams leidžiama naudoti „antrinius titulus, tokius kaip „karo sekretorius“, (...) oficialioje korespondencijoje, viešuosiuose pranešimuose, ceremonijose ir vykdomosios valdžios dokumentuose, kurie nėra įstatymiškai reglamentuoti“, teigiama dokumente.
Lieka neaišku, kada D. Trumpas planuoja pasirašyti įsaką, tačiau jo viešai paskelbtame penktadienio tvarkaraštyje buvo nurodyta, kad jis pasirašys vykdomuosius įsakus popiet, taip pat padarys pranešimą Ovaliajame kabinete.
Praėjusio mėnesio pabaigoje 79 metų respublikonas pareiškė, kad Gynybos departamento pavadinimas yra pernelyg „gynybiškas“.
Karo departamentas „buvo pavadinimas, kai mes laimėjome Pirmąjį pasaulinį karą, laimėjome Antrąjį pasaulinį karą, laimėjome viską“, sakė jis žurnalistams rugpjūčio 25-ąją.
Anot Baltųjų rūmų dokumento, pavadinimo pakeitimas „stipriau atspindi pasirengimo ir ryžto žinią“.
Departamento vadovas – buvęs televizijos „Fox News“ vedėjas Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).
Jis ne kartą pabrėžė siekį atkurti departamente „kario etosą“ ir peikė ankstesnes administracijas dėl politikos, kurią jis ir D. Trumpas išjuokė kaip „woke“ – perdėtai jautrią socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams.
P. Hegsethas ypač siekė, kad iš kariuomenės būtų išvaryti translyčiai kariai ir pakeisti bazių, kuriose buvo pagerbti Konfederacijos kariai, pavadinimus, kad jie būtų grąžinti į pirminius pavadinimus, kai juos pakeitė buvęs prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas).
Nors D. Trumpo įsaką potencialiai gali atšaukti būsimasis prezidentas, jame „nurodoma karo sekretoriui rekomenduoti veiksmus, įskaitant teisėkūros ir vykdomuosius veiksmus, reikalingus visam laikui pakeisti“ departamento pavadinimą, sakoma Baltųjų rūmų dokumente.
