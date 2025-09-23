 Donaldas Trumpas: NATO narės turėtų numušti Rusijos lėktuvus, pažeidusius jų oro erdvę

2025-09-23 23:24
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį Jungtinių Tautų (JT) konferencijos kuluaruose susitikęs su su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad NATO narės turėtų numušti Rusijos lėktuvus, įskriejusius į jų teritoriją.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

