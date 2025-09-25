„Norėčiau, kad jis nustotų pirkti bet kokią naftą iš Rusijos, kol Rusija tęsia šį siautėjimą“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Rusijos karą Ukrainoje.
Donaldas Trumpas paragino Turkijos prezidentą nutraukti rusiškos naftos pirkimą
2025-09-25 20:08
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį paragino savo kolegą iš Turkijos Recepą Tayyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą Erdohaną) nutraukti rusiškos naftos pirkimą.
Recepas Tayyipas Erdoganas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.
