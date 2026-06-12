Donaldas Trumpas: pasiekėme puikų susitarimą

D. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengia kovas narve, sakė, kad Jungtinėms Valstijoms atstovaus viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).
JAV lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o D. Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė.
„Mes ką tik pasiekėme puikų susitarimą dėl karo su Iranu“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
Abi pusės, „baigusios rengti dokumentus, o tai turėtų būti padaryta per kelias artimiausias dienas, tikriausiai surengs pasirašymą, galbūt Europoje. Tai puikus dalykas“.
D. Trumpas sakė manantis, kad Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Khamenei (Modžtaba Chamenei) asmeniškai pritarė susitarimui, ir pridūrė, kad Iranas sutiko, nes buvo „sutriuškintas“.
Pagal susitarimą Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, sakė D. Trumpas.
D. Trumpas pridūrė, kad Hormuzo sąsiauris – itin svarbus vandens kelias naftos srautams, kurį Iranas teigia uždaręs, – taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą.
Tai labai stiprus susitarimo memorandumas, kuris yra šiek tiek konceptualus.
„Tai labai stiprus susitarimo memorandumas, kuris yra šiek tiek konceptualus“, – pridūrė jis.
Iranas ir Jungtinės Valstijos kelias savaites aptarinėjo memorandumą, o pranešimuose teigiama, kad jis sustabdytų karą 60–90 dienų, kol vyks išsamesnės derybos dėl Teherano branduolinės programos.
Tačiau D. Trumpas sakė: „Nenoriu nurodyti termino, nes jei nurodysiu terminą, jūs pasakysite: „O, jis nesilaikė termino.“
Jungtinės Valstijos ir Izraelis karą prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Balandį buvo susitarta dėl trapių paliaubų, tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi.
„Laimingi“
„Visi Artimieji Rytai yra laimingi, ir toli už Artimųjų Rytų ribų“, – sakė D. Trumpas, kurio karas sukėlė pasaulinių naftos kainų šuolį, o infliacija Jungtinėse Valstijose pasiekė trejų metų aukštumas.
Vis labiau nusivylęs D. Trumpas kelias savaites blaškėsi tarp susitarimo skelbimo ir grasinimų Iranui, dar trečiadienį kaltindamas Teheraną, kad šis „laiko mus kvailiais“.
Ketvirtadienio rytą D. Trumpas pažadėjo „labai stiprius“ smūgius Iranui tą patį vakarą ir pažadėjo perimti pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą, o tai būtų buvęs didelis eskalavimas.
„Kažkuriuo metu netolimoje ateityje mes perimsime Charko salą ir kitus naftos infrastruktūros punktus bei perimsime visišką jų naftos ir dujų rinkų kontrolę, panašiai kaip padarėme su Venesuela“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.
Charko sala yra Irano naftos eksporto pramonės širdis, nukentėjusios šalies ekonomikos ramstis. Ji yra netoli Irano įlankos pakrantės, už šimtų kilometrų į šiaurės vakarus nuo siauro, strateginio Hormuzo sąsiaurio.
Tačiau po kelių valandų jis atsitraukė, kitame įraše socialiniuose tinkluose pareiškęs, kad „galutiniams punktams (...) pritarė visos susijusios šalys“.
„Remdamasis tuo, kad diskusijos su Irano Islamo Respublika buvo perkeltos į aukščiausią Irano vadovybės lygį ir joms pritarta, aš (...) atšaukiau šiam vakarui suplanuotus smūgius ir bombardavimus prieš Iraną“, – sakė D. Trumpas.
Praėjus mažiau nei dviem valandoms po to, kai pasakė atšaukęs smūgius, D. Trumpas paskelbė apie susitarimą.
B. Netanyahu: D. Trumpas žada Irano susitarime numatyti branduolinius ribojimus
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras ketvirtadienį pranešė, kad D. Trumpas pažadėjo, jog į bet kokį Irano ir JAV susitarimą bus įtraukti įsipareigojimai pašalinti Teherano prisodrintas branduolines medžiagas, ir pasveikino JAV prezidento įsipareigojimus apriboti Irano branduolines bei raketų programas.
„Nors Izraelis nėra susitarimo memorandumo šalis, ministras pirmininkas išreiškė dėkingumą už prezidento D. Trumpo įsipareigojimą, kad į galutinį susitarimą pasibaigus deryboms bus įtrauktas prisodrintų medžiagų pašalinimas, sodrinimo infrastruktūros išmontavimas, raketų gamybos apribojimai ir Irano paramos savo teroristiniams statytiniams regione nutraukimas“, – po abiejų lyderių pokalbio socialiniame tinkle „X“ pranešė B. Netanyahu biuras.
Iranas teigia dar nepriėmęs galutinio sprendimo
Iranas penktadienį pareiškė, kad dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl susitarimo su Vašingtonu, po to, kai JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė apie „puikų susitarimą“ užbaigti karą.
„Kol kas Iranas nepadarė galutinės išvados dėl susitarimo“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis), D. Trumpui pareiškus, kad jis tikisi, jog artimiausiomis dienomis Europoje bus pasirašytas susitarimas.
Naujienų agentūra „Tasnim“ pažymėjo, kad per pastaruosius du mėnesius D. Trumpas 38 kartus skelbė apie neišvengiamą susitarimą.
„Kol Iranas nepaskelbs apie galimą susitarimą, bet kokios Trumpo naujienos šiuo klausimu turėtų būti vertinamos taip pat, kaip ir ankstesni jo pranešimai“, – įspėjo ji.
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