Donaldas Trumpas teigia didinantis JAV muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams

Praėjusią vasarą sudarytame pakte JAV muitai ES automobiliams ir jų dalims buvo apriboti iki 15 proc., nors daugeliui kitų prekybos partnerių įvesti 25 proc. muitai.
Šiems konkretiems sektoriams taikomiems muitams neturėjo įtakos anksčiau šiais metais priimtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikinta daugybė D. Trumpo pasauliniu mastu įvestų muitų.
Tačiau JAV lyderis penktadienį sakė: „Remdamasis tuo, kad Europos Sąjunga nesilaiko mūsų visiškai suderinto prekybos susitarimo, kitą savaitę padidinsiu muitus, taikomus Europos Sąjungai už į Jungtines Valstijas atvykstančius automobilius ir sunkvežimius.“
„Tarifas bus padidintas iki 25 proc.“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė jis.
D. Trumpas nenurodė, kaip, jo nuomone, ES nesilaiko prekybos susitarimo, ir nepateikė kitų planuojamo padidinimo priežasčių. Tačiau šis pranešimas pasirodė praėjus dienai po to, kai jis atnaujino kritiką Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui (Frydrichui Mercui).
D. Trumpas liepė F. Merzui sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje užbaigimą, o ne „kištis“ į Irano reikalus.
Vokietija greičiausiai smarkiai nukentėtų nuo šio muitų padidinimo automobiliams ir jų dalims, nes ji atsakinga už didelę ES automobilių eksporto dalį.
Naujausi komentarai