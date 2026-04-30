ECB nepakeitė bazinių palūkanų normų

ECB pranešime nurodoma, kad Valdančioji taryba šiandien nusprendė palikti tris pagrindines ECB palūkanų normas nepakeistas. Nors naujausia informacija iš esmės atitinka ankstesnį Valdančiosios tarybos infliacijos perspektyvų vertinimą, infliacijos augimo rizika ir ekonomikos augimo sulėtėjimo rizika sustiprėjo. Valdančioji taryba yra pasiryžusi formuoti pinigų politiką taip, kad infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu stabilizuotųsi ties tiksline 2 proc. riba.
Pasak ECB, karas Artimuosiuose Rytuose lėmė staigų energijos kainų kilimą, kuris didina infliaciją ir neigiamai veikia ekonomines nuotaikas. Karo pasekmės vidutinės trukmės laikotarpio infliacijai ir ekonominei veiklai priklausys nuo energijos kainų šoko intensyvumo ir trukmės bei jo netiesioginių ir antrinio poveikio masto. Kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai.
„Valdančioji taryba ir toliau yra gerai pasirengusi susidoroti su dabartiniu neapibrėžtumu. Euro zona į šį energijos kainų kilimo laikotarpį įžengė tuo metu, kai infliacija buvo artima tikslinei 2 proc. ribai, o ekonomika pastaraisiais ketvirčiais parodė atsparumą. Ilgalaikės infliacijos lūkesčiai išlieka gerai įtvirtinti, nors trumpalaikiai infliacijos lūkesčiai žymiai padidėjo“, – nurodoma ECB pranešime.
Jame taip pat pabrėžiama, kad Valdančioji taryba atidžiai stebės padėtį ir nustatydama tinkamą pinigų politikos kryptį „vadovausis duomenimis ir kiekvieno posėdžio metu priimamais sprendimais“.
„Visų pirma, jos sprendimai dėl palūkanų normų bus grindžiami infliacijos perspektyvų ir su ja susijusių rizikų vertinimu, atsižvelgiant į gaunamus ekonominius ir finansinius duomenis, taip pat į bazinės infliacijos dinamiką ir pinigų politikos perdavimo stiprumą. Valdančioji taryba iš anksto neįsipareigoja laikytis konkrečios palūkanų normų trajektorijos“, – nurodė ECB.
