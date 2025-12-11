EK užgriuvo kritikos lavina: jūsų mokesčių planas susprogdins Europą

Baiminamasi, kad EK vadovės Ursulos von der Leyen ir klimato komisaro Wopkės Hoekstros stumiamas drakoniškas mokesčių tabakui ir jo gaminiams didinimas sunaikins šią Europos pramonės šaką, skaudžiai kirs mažesnes pajamas gaunantiems vartotojams ir suveiks kaip steroidai organizuotam nusikalstamumui. Be to, EK net nepriartės prie savo tikslo – mažinti rūkymą, rašo „Eureporter“.
Koks tai sektorius?
Europoje šis sektorius suteikia darbą daugiau nei dviem milijonams žmonių, generuoja 224 mlrd. eurų BVP ir beveik 113 mlrd. eurų mokesčių per metus.
Vien Lietuvoje, Europos politikos inovacijų tarybos duomenimis, tabako-nikotino sektorius kasmet sugeneruoja 1,7 mlrd. eurų BVP, arba 2,4 proc. viso šalies BVP; sumoka daugiau nei 0,5 mlrd. eurų mokesčių į valstybės biudžetą; sukuria apie 27 tūkst. darbo vietų, arba 2 proc. viso šalies užimtumo; sumoka apie 700 mln. eurų darbo užmokesčio, o atlygis šiame sektoriuje yra vidutiniškai 33 proc. aukštesnis nei šalies vidurkis; beveik 800 mln. eurų vertė sukuriama šalies eksportui arba 8 proc. viso šalies maisto ir žemės ūkio eksporto produkcijos.
Kritikai tiesiai kerta Komisijai, kad ši užsižaidė ir nuo reguliavimo perėjo prie ideologinio valdymo, nepaisydama įspėjimų apie tai, kad ES konkurencingumas pasaulyje yra labai nusilpęs.
Laiške EK vadovei įspėjama: jei Briuselis toliau stums šį mokesčių planą, tai atves prie ekonominių kolapsų kai kuriuose Europos regionuose, pakurstys organizuoto nusikalstamumo augimą ir sunaikins inovacijas, kurių tikslas kaip tik ir yra padėti rūkaliams mesti.
Blogiausi pavyzdžiai
Komisijos stumiamoje direktyvoje numatomas precedento neturintis mokesčių didinimas: 140 proc. padidintas minimalus akcizas cigaretėms, 260 proc. padidinti mokesčiai smulkintam tabakui, o taip pat didesni mokesčiai veipams, nikotino paketėliams ir kaitinamajam tabakui. Tiems produktams, kuriuos daugelis vyriausybių skatina, kaip saugesnes alternatyvas rūkymui.
Kritikai teigia, kad TED lyg nukopijuota nuo pačių nesėkmingiausių Europoje jau bandytų modelių. Pavyzdžiui, panašus modelis Prancūzijoje lėmė tai, kad 40 proc. cigarečių šalyje šiandien yra nelegalios. Kasmet prarandama po beveik dešimt milijardų eurų mokesčių. Rūkymo įpročiai liko nepakitę.
Nyderlanduose tokia politika taip pat nepasiteisino. Beveik pusė vartojamų produktų yra atvežtiniai. Biudžetas praranda beveik po milijardą eurų mokesčių. Cigarečių rūkymo mastas tik padidėjo.
Kas laimės?
Visoje Europoje vienintele „laimėjusia puse“ šioje situacijoje pripažintas organizuotas nusikalstamumas. Praėjusių metų statistika pateikia šokiruojančius skaičius: Europoje per metus surūkoma 52 mlrd. nelegalių cigarečių, o valstybių biudžetams tai kainuoja 19 mlrd. eurų, net neskaičiuojant nelegalių veipų ir paketėlių.
Nelegali gamyba plinta Europoje, o kontrabandos iš Kinijos ir Šiaurės Afrikos srautai pasiekė pramonines apimtis. TED gali atverti nusikaltėliams dar „šviesesnes“ perspektyvas – rizikuojama tuo, kad teisėta produkcija taps neįperkama, o milijonai vartotojų patrauks į šešėlinę rinką. „Eureporter“ žiniomis, kai kurių ES valstybių vyriausybės jau rengia nacionalinius TED poveikio vertinimus, kurie taip pat įspėja apie gresiantį chaosą pasienyje ir nusikalstamų gaujų suaktyvėjimą.
Infliacija ir nelygybė
Pačios EK skaičiavimais, TED padidins ES infliaciją puse procento. Tai labai reikšmingas rodiklis, atsižvelgiant į tai, kad europiečių namų ūkiai sunkiai išlaiko pragyvenimo kainų spaudimą.
Ties tuo problemos nesibaigia. Skaudžiausias pasekmes pajus mažiausiai uždirbantys – tie žmones, kurių interesų EK tvirtina labiausiai paisanti. Mažiau turtingos valstybės narės patirs neproporcingai didelius ekonominius šokus. Smūgį patirs prekybininkai, ūkininkai, vežėjai ir gamintojai.
Laiško EK vadovei autoriai pabrėžia, kad Europa jau praranda konkurencingumą, o siūloma politika tik paspartins nuosmukį. Tuo metu, kai visoje Europoje kelia galvas populistinės partijos, EK ketina priimti mokesčių paketą, kuris tiesiog įsiutins rinkėjus daugelyje valstybių narių.
Taip pat pažymima, kad sėkmingi pavyzdžiai Europoje (Švedija) grindžiami ne draudimais, o alternatyvomis, kurios veiksmingai padeda mažinti rūkalių skaičių. Suvienodinus visų tabako- nikotino produktų mokesčius vartotojams nebeliks jokių paskatų pereiti prie saugesnių alternatyvų, mažiau uždirbantys jų nebeįpirks, vartotojai nusisuks į šešėlinę rinką, o ES taip ir nepasieks užsibrėžto tikslo sumažinti rūkalių skaičių iki 5 proc. 2040 metais.
Ruošiasi sukilimui
Tokios valstybės,kaip Graikija, Portugalija, Lenkija, Lietuva, Latvija ir Estija įspėja Briuselį, kad dabar stumiama politika pažeis jų mokestinį suverenumą ir privers įgyvendinti kainų šuolį, kuris pakenks nacionalinėms sveikatos strategijoms ir ekonomikoms. EK vadovė potencialiai žiūri į sunkiausią politinį mūšį per jos antrąją kadenciją.
Prieš TED kyla neįprasta koalicija – nuo tarptautinių korporacijų iki ūkininkų kooperatyvų, nuo popieriaus gamintojų iki mažyčių parduotuvėlių savininkų. Griežtu laišku į EK besikreipiančios grupės anksčiau vengdavo atviros konfrontacijos su Briuseliu, tačiau šiandien tiesiai kaltina Komisiją žalojant Europos ekonomiką ir padedant nusikaltėliams.
