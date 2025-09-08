E. Macronas „rytoj (antradienį) susitiks su ministru pirmininku Francois Bayrou, kad priimtų jo vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą. Prezidentas artimiausiomis dienomis paskirs naują ministrą pirmininką“, priduriama jos pranešime.
Emmanuelis Macronas per artimiausias kelias dienas paskirs naują ministrą pirmininką
2025-09-08 22:19
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) per artimiausias kelias dienas paskirs naują ministrą pirmininką, Francois Bayrou (Fransua Bairu) pralaimėjus balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo jo vyriausybe, pirmadienį pranešė prezidentūra.
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.
